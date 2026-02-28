鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采

現年58歲的鄭伊健，憑演出《古惑仔》系列的陳浩南走紅，成為人氣偶像，之後的電影《風雲》令他的事業更上一層樓，每逢他舉辦演唱會，必定座無虛席，一票難求。鄭伊健年青時固然靚仔有型，人到中年，又多了一份沉穩氣度，雖然他一直是萬人迷，但卻是緋聞絕緣體，跟太太蒙嘉慧婚後甚為恩愛，更打本給太太在日本開設地產公司，二人又不時飛返香港探望親友，近日二人在東大街的麵店被網民野生捕獲，而網民見過蒙嘉慧的近照，更肯定了她生活美滿，由頭到腳都是幸福肥。

鄭伊健蒙嘉慧返港被集郵

近日有網民分享在筲箕灣東大街的一間麵店，遇見了鄭伊健和蒙嘉慧夫婦，二人均穿上黑色的運動服，以情侶裝現身，雖然二人均是大明星，但完全無遮無掩，Cap帽口罩一律欠奉，二人坐下便開餐食麵，跟普通食客無異。該麵店雖然做街坊生意，但魚蛋麵食媲美名店質素，不止是鄭伊健夫婦的御用食堂，其他巨星包括周潤發、陳奕迅也經常是座上客，所以到來光顧的食客，隨時會遇見明星。

鄭伊健面容飽滿沉穩有型

鄭伊健和蒙嘉慧甫進店內，已經有食客認出他們，並拍下他們的近照，鄭伊健依舊保持飄逸型仔長髮，面頰有著中年男士的飽滿感，而他身旁的蒙嘉慧，身形再一次暴脹，面部浮腫，明顯見到雙下巴，但她畢竟已經52歲，淡出幕前後，有丈夫愛錫，當上幸福少奶奶，心廣體胖，網民就指蒙嘉慧完全不用戒口節食，真正體現幸福肥。

蒙嘉慧日本開設房地產公司

蒙嘉慧一直很喜歡日本文化，多年前獲老公鄭伊健出資逾百萬，於日本福岡開設房地產公司，由蒙嘉慧主力打理生意。蒙嘉慧在2024年復出拍攝了ViuTV節目《呢度住吓嗰度住下》，更在節目中分享了跟丈夫的相處細節，甚為窩心。二人早年因黎諾懿的撮合下，打羽毛球結緣，並於2013年初到東京結婚，二人亦早有共識不生育，加上有共同話題和嗜好，至今仍是圈中的模範夫妻。

