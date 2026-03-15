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Nichkhun＠2PM被女狂迷辱罵半小時 嬲爆坐警車返家擔心被跟蹤

影視圈
更新時間：15:45 2026-03-15 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-15 HKT

韓團2PM泰籍成員Nichkhun一向形象溫文，昨日罕有公開動怒。他在社交網限時動態發出長文，透露前一晚在住家附近散步時，竟遭到一名自稱是粉絲的人跟蹤騷擾近30分鐘，他揚言會採取法律行動。Nichkhun表示前晚他在屋企附近散步時，遭一名自稱粉絲的女子跟蹤將近30分鐘，對方全程用中文對他大聲叫囂與辱罵，「我沒辦法回家，因為我不想把那個人引到家裏。所以我走到附近的警察局，請警察阻止她繼續跟隨我。」由於擔心對方可能在原先位置埋伏，Nickhkun最後在警方協助下搭乘警車返家。

Nichkhun「起底」女狂迷

Nichkhun亦在文中強調，自己已經知道對方是誰，並將正式入稟，「你還對我有肢體攻擊，不要以為我甚麼都不會做。這是對我私隱和身心健康的嚴重侵犯。」Nichkhun再指自己已掌握對方的長相以及在韓國就讀的學校等資訊，並發出最後通牒：「永遠別再回到這裏，否則後果自負。」他仍然相信大部分粉絲都很尊重他，多數粉絲都理解他非常重視個人隱私，也會尊重他的生活空間，但如果有人無法做到這一點，就不會把對方當成粉絲對待。

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