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前TVB「御用富婆」近況曝光 出席圈中隱形富豪飯局 洩74歲驚人狀態

影視圈
更新時間：17:07 2026-03-14 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-14 HKT

現年74歲的資深女星陳曼娜（Manna姐），在TVB劇集中多數飾演氣焰囂張的富太角色，因此被封為「御用富婆」、「御用闊太」。現實中的她同樣投資有道，生活富泰。近年陳曼娜已減少幕前演出，享受人生。近日，已轉行成為「保險女王」的前藝人王玉環在小紅書上分享了多張飯局照，意外曝光了陳曼娜的近況。

王玉環晒「九男女」飯局照

從王玉環分享的照片和帖文可見，這是一場為她慶祝生日的溫馨飯局。王玉環寫道：「疫情結緣的『九男女』，因美食相聚，因交心相伴，聊人生、傳正能量，這份情誼格外珍貴。」出席飯局的都是圈中人，除了陳曼娜，還包括胡楓、肥媽（Maria Cordero）、黑妹（李麗霞）、黃錦燊、周美鳳等，位位都曾被指是圈中隱形富豪。

在合照中，陳曼娜精神飽滿，貴氣十足。其中一張照片，她身穿黑色上衣配搭型格帽子，低調又不失時尚感；另一張照片中，她則與好友親密合照，笑容滿面，氣氛溫馨融洽。整個飯局場面熱鬧，除了生日蛋糕，更有傳統的壽包，可見眾人交情深厚。

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陳曼娜投資有道成圈中富婆

陳曼娜自1970年代出道，參演過百部影視作品。她在劇中多扮演巴辣、拜金的貴婦，形象深入民心。陳曼娜在現實中亦是投資高手，眼光獨到，多年來靠投資地產累積了豐厚身家，是圈中公認的富婆，有指她身家逾億元。

近年，陳曼娜已處於半退休狀態，大幅減少影視作品的產量，對上一部參與的劇集是ViuTV於2024年的作品《飛黃騰達》。雖然淡出幕前，但她人緣甚廣，經常與圈中好友相聚，享受著寫意的退休生活。

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