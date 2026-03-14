葉青霖罕晒外孫溫馨合照 執意出家致離婚不影響與家人關係 與前妻廖安麗弄孫為樂

廖安麗前夫，前著名攝影師葉青霖，早年出家，法號為釋常霖法師。近日他在IG分享跟外孫逛街的照片，釋常霖法師一身樸素僧袍，雖然已經出家，但望著蹣跚學步的外孫，眼神充滿關懷及溫柔，他發文表示：「最近小孫子從澳洲來港一個星期，跟他相處時，想起了曾經跟大家分享過的一個理念。」原來在關愛之外，他還從學步的小童身上，感悟至深的佛理。

釋常霖法師帶外孫逛街

釋常霖法師分享跟外孫的合照，並發文表示：「剛開始禪修的人，就像小孩子初學走路，在掌握要領之前，會經過不斷跌倒，才學會走穩的技巧。小孩在學習過程中遇上挫折，有時會哭哭鬧鬧，父母親都會用慈愛的方法循循善誘，不會喝罵和責備；而修行時遇到困難，例如靜坐時妄念不斷，完全靜不下來，也不應該刻意壓制或抗拒，甚至試圖放棄。只要面對和接受這是正常現象，身心放鬆，就可以繼續走在學習的路上。如此類推，就算在生命中遇到逆境、疾病等苦處，也要懂得欣賞，正如沒有淤泥便長不出蓮花，只要轉念覺得這些都是助緣，苦就成為成長的沃土。最重要的，是學習小孩那顆「不知」的初心，即是沒有分別計較的心。」原來釋常霖法師眼中的外孫，也充滿佛學禪理。

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廖安麗前夫葉青霖出家16年

釋常霖法師出家前的名字是葉青霖，亦即是昔日TVB花旦廖安麗的前夫，二人於1982年在賈思樂介紹認識，並於1986年結婚，育有兩名女兒葉懿德和葉懿恩，而廖安麗與前夫已成為外公外婆。當年夫妻二人創辦婚紗攝影公司，想不到在2010年，葉青霖放下事業與家庭，在台北玉佛寺剃度出家，法號釋常霖，二人在2012年正式離婚。

廖安麗被前夫「辭親」感動

廖安麗接受訪問時透露，前夫剛出家時，有不少人批評他「自私」，但廖安麗卻有另一番體會，她表示出家前的葉青霖是個典型「大男人主義者」，自我中心極強。但在他決定出家時，必須遵循儀式，向她下跪「辭親」，以了斷塵緣。當時廖安麗看到了對方放下「小我」、追求「大我」的決心，終於能夠放下成全前夫。

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