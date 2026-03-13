Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LUNA SEA鼓手真矢癌逝 四缺一首合體開騷 河村隆一多度哽咽演出

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-13 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-13 HKT


日本傳奇樂隊Luna Sea鼓手真矢，證實於上月17日因大腸癌與腦瘤病逝，終年56歲。其追思會「真矢 獻花式 ～Eternal MeLoDy～」8日在橫濱舉行，現場湧入約30,000名樂迷及業界人士獻花致哀，場面莊嚴感人。真矢原定參與昨日於東京有明Arena舉行的樂隊演唱會，惜最終未能等到演出之日。

河村隆一哽咽履行真矢遺願

演唱會現場氣氛莊嚴，舞台中央保留了真矢生前使用的標誌性鼓組，卻未有安排正式成員入座，象徵他在樂隊中無可取代的地位。主唱主音河村隆一（RYUICHI）在演出期間數度哽咽，提到真矢生前即使面對第四期大腸癌與腦腫瘤的煎熬，仍堅持以以3月的演唱會作為康復目標，展現了強大的生命意志。他再表示：：「雖然心情複雜，但因為答應了真矢，所以決定繼續開騷，真矢最後也帶着笑容，請大家也好好享受演出。」

Luna Sea家鄉巡唱圓真矢遺願

為了達成真矢「Luna Sea絕對不要停止活動」的遺願，樂隊當晚由真矢的徒弟淳士代為擔任鼓手。演出曲目中穿插了多段真矢生前的打鼓錄音與珍貴片段，當經典名曲《ROSIER》的節奏響起時，全場萬名樂迷揮動螢光棒，高呼真矢的名字，場面感人。這次演出亦同步向全球進行直播，讓未能親臨現場的海外樂迷也能一同送別這位「Luna Sea的心臟」。樂隊成員最後手牽手向觀眾鞠躬，承諾將帶着真矢的精神繼續走下去。同時，樂隊亦宣布於5月底在真矢的家鄉秦野展開新一輪日本巡唱，完成真矢的遺願。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
5小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
7小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
8小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
5小時前
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT