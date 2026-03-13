LUNA SEA鼓手真矢癌逝 四缺一首合體開騷 河村隆一多度哽咽演出



日本傳奇樂隊Luna Sea鼓手真矢，證實於上月17日因大腸癌與腦瘤病逝，終年56歲。其追思會「真矢 獻花式 ～Eternal MeLoDy～」8日在橫濱舉行，現場湧入約30,000名樂迷及業界人士獻花致哀，場面莊嚴感人。真矢原定參與昨日於東京有明Arena舉行的樂隊演唱會，惜最終未能等到演出之日。

河村隆一哽咽履行真矢遺願

演唱會現場氣氛莊嚴，舞台中央保留了真矢生前使用的標誌性鼓組，卻未有安排正式成員入座，象徵他在樂隊中無可取代的地位。主唱主音河村隆一（RYUICHI）在演出期間數度哽咽，提到真矢生前即使面對第四期大腸癌與腦腫瘤的煎熬，仍堅持以以3月的演唱會作為康復目標，展現了強大的生命意志。他再表示：：「雖然心情複雜，但因為答應了真矢，所以決定繼續開騷，真矢最後也帶着笑容，請大家也好好享受演出。」

Luna Sea家鄉巡唱圓真矢遺願

為了達成真矢「Luna Sea絕對不要停止活動」的遺願，樂隊當晚由真矢的徒弟淳士代為擔任鼓手。演出曲目中穿插了多段真矢生前的打鼓錄音與珍貴片段，當經典名曲《ROSIER》的節奏響起時，全場萬名樂迷揮動螢光棒，高呼真矢的名字，場面感人。這次演出亦同步向全球進行直播，讓未能親臨現場的海外樂迷也能一同送別這位「Luna Sea的心臟」。樂隊成員最後手牽手向觀眾鞠躬，承諾將帶着真矢的精神繼續走下去。同時，樂隊亦宣布於5月底在真矢的家鄉秦野展開新一輪日本巡唱，完成真矢的遺願。