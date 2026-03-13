前港姐承認美貌非天生？每天按摩身體一個部位神奇變挺 網民驚訝大學時樣貌判若兩人

現年22歲的楊梓瑤，參選2024年港姐贏得季軍入行，她因在泳裝問答環節，以楊枝甘露作為兩餸飯菜式，而讓網民津津樂道。近日楊梓瑤拍片分享自己在大學時有容貌焦慮，由於沒有遺傳到媽媽的美貌，所以要後天努力，現時精緻的五官便曾經做「手腳」，尤其是鼻樑部位，竟是靠著後天持之以恆的「捏鼻塑形」習慣，一步步塑造出今天的高挺鼻子，再加上健康飲食及運動，才變成現在的漂亮外貌。

楊梓瑤分享後天變靚方法

楊梓瑤近日分享自己的變靚過程，在片中她透露自己並未遺傳到媽媽，天生的漂亮高鼻樑，為了讓輪廓更加上鏡，她從多年前便開始堅持，每天用手按摩和捏塑自己的鼻子，讓鼻部線條變得更加立體和精緻，他更即時示範從不同方位角度按摩鼻子，而這個分享震驚了不少網友，紛紛感嘆：「這得有多大的毅力才能堅持下來」。

楊梓瑤每天「捏鼻」變得鼻樑挺直

楊梓瑤回憶起自己的變靚之路，從荷蘭留學時期的「微胖女生」，到考入美女如雲的北京電影學院後，感受到真正的壓力，除了「捏鼻」，還包括妝容與體態，學習化妝技巧，並多穿合身衣服，時刻提醒自己保持緊緻體態。片中她又提醒要在家跟著K-POP影片跳舞或練習普拉提，讓運動變得有趣。她提到要保持美好身材，有三大飲食習慣要注意，包括晚上7點半後不進食、168斷食法及低碳水飲食，缺一不可。

楊梓瑤提議楊枝甘露兩餸飯

楊梓瑤在荷蘭出世長大，父母分別是香港人及河南人，她大學就讀於北京電影學院，她於2024年參加香港小姐競選，以179cm身高成為該屆最高的參選佳麗，並被歸入海外組，最令人印象深刻，是在當晚泳裝問答環節，她選取楊枝甘露作兩餸飯的菜式，因而引起討論，最終獲頒季軍、「才藝女神大獎」及「智囊百選女神大獎」等獎項，近年她除了在小紅書分享變靚心得，亦不時在ig分享性感靚相，大派福利，俘虜不少網民。

