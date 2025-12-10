長腿港姐季軍豪着萬元比堅尼 盡騷激凸上圍富貴又性感 精通六國語言立志做演員

現年22歲的2024年港姐季軍楊梓瑤（Amina），擁有精緻的五官以及179cm的模特兒般高䠷身材，由參選至今都備受矚目。最近楊梓瑤去了泰國布吉島旅行，並在IG分享了多張坐遊艇出海的性感水著靚相，向粉絲派福利。

楊梓瑤晒逆天長腿

擁有Model級身材楊梓瑤，其中穿上白色短身上衣露出小蠻腰，下身就配上白色飄逸長裙，仙氣十足，見她在船上不時搔手弄姿擺甫不同甫士拍照，又懶洋洋地坐在甲板上欣賞海上靚景，大晒Fit爆身材。另外，楊梓瑤還之後換上過萬元的名牌三點式泳衣，大晒一雙白滑的逆天長腿，見她躺在滑浪板上，一邊隨着海浪漂浮，一邊享受着陽光與海灘，相當寫意。不少網民大讃靚女兼紛紛心心眼。

楊梓瑤荷蘭長大

樣子甜美的楊梓瑤，在荷蘭土生土長，爸爸是香港人，媽媽是河南人，她在荷蘭完成高中課程後，再到北京入讀北京電影學院，並立志做專業演員。楊梓瑤除了身體出眾之外，語言天份同樣厲害，懂得六國語言，包括：荷蘭文、英文、廣東話、普通話、德文以及法文。楊梓瑤在港姐決賽泳裝問答環節中，以選取楊枝甘露作兩餸飯的菜式，又引起網民關注，並大讚她機智又可愛，她亦賣口乖希望有機會與總經理曾志偉合作做對手戲。

