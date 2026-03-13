Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-13 HKT

前日本人氣AV女優濱崎真緒自2024年宣布引退後，並未淡出大眾視野，反而成功轉型為一名打碟DJ，頻繁穿梭於亞洲各大夜場。近年，她將事業重心轉移至香港，不僅時常現身香港的各類大型活動，更積極融入本地文化，在香港市場的發展可謂順風順水。近日她在Threads透露，下月將正式成為香港人。

濱崎真緒下月正式成為香港人

現年32歲的濱崎真緒近日在社交平台Threads透露，宣布自己下個月拿香港身份證，正式以香港居民身份留在香港生活，消息一出，立即引發網民熱烈討論。為了更融入香港，她親切地用中文發文，向廣大網民請教：「有甚麼香港的好食介紹我？有甚麼香港的文化可以教我？有甚麼香港好玩的地方？」

濱崎真緒學識廣東話粗口

有網民建議她首先要學習廣東話文化，濱崎真緒也親自回覆表示：「會聽了。但是說廣東話還是要再努力！」她坦言覺得廣東話很難，即使看了港產片後還是有很多不明白的地方。當有網民開玩笑叫她多講粗口時，她竟立即回覆最拿手的一句「X你老母！」，此舉讓不少網民大讚她已完全融入香港的貼地生活。

港產AV女優素海霖被標籤「做雞」寸爆回應？

濱崎真緒親解移居香港原因

對於為何選擇香港，濱崎真緒也大方地在另一篇貼文中向大家解答。她表示，香港位於亞洲的中心點，讓她到其他國家演出時能縮短飛行時間，爭取更多休息。此外，她坦言在香港已結交不少朋友，而且對香港的美食讚不絕口。她也解釋了為何選擇居住在元朗，「住在元朗的原因是，因為之前一直是以短期工作簽證到香港。所以我每三到四天就需要出境，所以選擇住在元朗，方便出境到深圳再回香港更新簽證。」

目前居於元朗的濱崎真緒，不時在社交平台分享她在香港的生活點滴，顯然十分享受這裡的日常。除了被發現在茶餐廳品嚐紅豆冰，早前農曆新年期間，她也去感受了舞獅的熱鬧氣氛，並興奮地分享初體驗。從AV女優到夜場DJ，再到即將成為香港居民，濱崎真緒的人生正展開全新的篇章。她積極擁抱新身份、主動了解本地文化的態度，也獲得了許多香港網民的支持與祝福。

