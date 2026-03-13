Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian盼鼓勵市民從生活小事起守護地球 洪嘉豪支持電動車減少碳足跡

更新時間：16:15 2026-03-13 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-13 HKT

今年由世界自然基金會香港分會（WWF）再次邀得陳卓賢（Ian）與洪嘉豪擔任將於3月28日舉行的「地球一小時2026」活動大使，延續去年的綠色使命。日前2人抽空拍攝全新宣傳短片，以日常生活作為靈感，提醒大眾由生活細節開始實踐環保，齊齊熄燈一小時，好好愛護地球。  

Ian時刻保持對環境的尊重

再次擔任活動大使，Ian坦言感受更深：「去年首度親身參與熄燈儀式時，被整個城市一同關燈的畫面深深震撼，當燈光慢慢熄滅，大家抬頭望向夜空，那份靜謐令我真正感受到集體行動的力量。今年有幸再度擔任活動大使，我希望大家不單止響應儀式，更是將『地球一小時』的精神延伸至日常生活之中，從生活小事做起，守護我們的自然環境。」Ian月前在繁忙工作後抽空前往新西蘭，投入大自然的懷抱，親身感受純淨遼闊的景色。他直言：「大自然的純淨與遼闊令我更加珍惜環境資源，提醒自己時刻保持對環境的尊重與自律，從細微處做起。」

洪嘉豪分享生活中的環保實踐

至於第四年擔任活動大使的洪嘉豪，他形容這身份已成為自己每年重要的一部分，作為愛車之人，洪嘉豪亦分享生活中的環保實踐：「近年我開始支持電動車，也養成停車等候時熄匙的習慣。生活中還有很多簡單方法可以減少碳足跡，例如注意電器使用、選擇可重複使用的用品。我覺得環保習慣不必過於宏大，只要願意持之以恆，日常的小行動累積起來，也能對未來產生影響。」

Ian、洪嘉豪默契十足

今年宣傳短片以日常生活為故事靈感，由Ian與嘉豪親身演繹，透過貼近城市人生活的細微片段，引導大眾從熟悉場景中反思生活與環境之間的關係。2人以自然流露的演出方式，把日常中容易被忽略的習慣轉化為反思契機，帶出減少碳足跡其實可以由一個念頭、一個行動開始，將環保由口號化為可實踐的生活態度。拍攝當日，兩人再度聯手，默契十足，不時即興交流對白與動作，亦會互相提醒環保細節是否貼近日常。現場氣氛輕鬆愉快，工作人員笑言兩位已培養出自然節奏，一個眼神已明白對方想法，展現再次合作的信任與默契。

