波波黃婧靈化身「荷包守衛戰士」 大讚一蚊件煎釀三寶物超所值

由一班靚仔靚女主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚「荷包守衛隊」兩位成員黃婧靈（波波）、蔡景行（行仔）再次出動，今趟目標是一蚊件煎釀三寶。

波波再度化身試食大使

波波試食後直言「無期望下絕對物超所值」。店主茜姐解釋平嘅原因︰「做街坊生意薄利多銷，街坊唔捨得我，我又唔捨得班街坊。」行仔點的沙薑雞飯連飲品都是25蚊，堪稱平通全港，賣點是店主秘制的薑蓉，用新鮮沙薑製造，每日朝9晚7有售，售完即止。波波再度化身試食大使，她說︰「平唔代表不唔好食，可以用有驚喜嚟形容，薑蓉做得好好食，仲要有菜、包飲品，絕對超值。」

施焯日品嚐精緻福建菜

而食評家謝嫣薇（Agnes）帶施焯日（Arthur）品嚐精緻福建菜，Arthur即場表露福建人身份，他笑說︰「由細到大食阿媽煮嘅（福建菜）二十幾年喇，福建麵線成日食。」Agnes推介餐廳的特點是既有傳統福建味，同時加入新的手法、概念去演繹。

Arthur自言「潤餅」由細食到大

打頭陣出場的冷盤永春老醋海蜇凍已非常出色，Agnes講解說︰「將福建傳統小食各種『凍』，做成精緻版，變成啫喱凍。以現代方式重新演繹傳統菜，用嘅永春老醋係中國四大名醋之一，名貴在陳釀3年先推出，醋味香濃。」接住出場的潤餅Arthur自言由細食到大，不過就沒有眼前的豪華，有大大隻蝦作餡料，他笑說︰「福建得嚟又唔太福建，因為太高級。」而必食的是福建名菜飄香紅蟳糯米飯，糯米飯吸收了蟹香及蟹糕精華，而且做到鬆軟入味。主廚林陽師傅透露糯米會浸泡一晚，蒸完後再炒才有這個效果。結尾配上花生湯配手工黑麻糍，令一頓富貴福建菜畫上完美句號。