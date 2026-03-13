已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年

陸永近與黃嘉雯（Carmaney）主持的健康資訊節目《醫啲 阿媽都唔知》目前在TVB Plus（82 台）熱播中，節目找來醫護專業人士探討日常健康話題，改正一些醫學認知的謬誤。打頭陣的是掌管陸永一家健康的鄒重璂 （Terence）醫生，鄒重璂醫生的造型相當前衛，手臂有大量紋身，加上又不少獨特的觀點，在網絡上掀起不少熱話。

鄒重璂醫生的背景同樣大有來頭

但原來鄒重璂醫生的背景同樣大有來頭，鄒醫生畢業於中大醫學院，曾在威爾斯親王醫院麻醉及深切治療部工作，後來轉為私人執業，於2000年創立天一醫療集團，成為本港首間提供24小時診症服務的私家診所。鄒重璂醫生還是已故電影大亨鄒文懷的私生子，不過鄒重璂醫生鮮有提及此事，一方面不想倚靠父親的名望，另一方面亦顧慮到會讓「某些人」不快。

相關閱讀：【鄒文懷追思會】兒女致悼辭 鄒重珩：爸爸一生好學不倦

鄒文懷有一個紅顏知己伍淑芳

曾有「電影教父」之稱的鄒文懷創辦的電影王國「嘉禾」叱吒一時，與太太袁曦華育有一名女兒鄒重珩，一家三口經常出席公開活動，但原來鄒文懷本身有一個紅顏知己伍淑芳，她更為鄒文懷誕下兩名私生子鄒重珏及鄒重璂，不過多年後因病離世，兩名兒子交由伍淑芳的家姐楊潔芳照顧，雖然家庭環境複雜，不過鄒重珏及鄒重璂相當勤奮，有指鄒重珏於美國任職土木工程師，鄒重璂成為醫生兼「醫療機構」創辦人，鄒文懷晚年亦曾親口證實與私生子的關係，更形容鄒重珏和鄒重璂是「獨立有成就」。鄒重璂亦經營YouTube頻道「毛豆醫學院」，分享醫學常識與生活點滴，其太太Amanda偶爾在影片中亮相，並曾示範靠他的方法保持身形，鄒重璂跟太太育有兩名女兒，女兒更於哈羅香港國際學校（Harrow International School）就讀。

鄒重璂鮮有談及與鄒文懷的父子關係

鄒重璂鮮有談及與鄒文懷的父子關係，他曾說：「我唔使靠老竇！如果我話『聽見佢咁讚我，我好開心』，又怕佢老人家（鄒文懷）話：『我冇咁講過』；如果我話no comment，你又會話我連屋企人都唔認…你哋可能會鬧我係衰仔，老竇都唔認。但希望你明白，你提呢啲嘢，會有人唔開心㗎，我唔想有人唔開心。」不過鄒重璂一直很仰慕爸爸並曾在鄒文懷的追思會上說：「有啲媒體嘅報道唔係太準確，我絕對冇含恨40年，我好自豪有呢個老竇，老竇亦明白媒體有啲故事需要去寫，如果材料唔夠哀怨動人、纏綿悱惻嘅話，會加少少嘢上去，好似煮嘢食唔夠味會加啲味精，大家係圈中人都明白呢一點。08年老竇退休時，有人建議佢出自傳，將自己視野及經歷跟人分享，但佢同我講偉人先會出自傳，佢話佢唔係一個偉人，但佢喺我心目中，老竇係一個偉人。」

相關閱讀：真相猜‧情‧尋丨鄒文懷捧紅李小龍 首齣電影《唐山大兄》打破香港電影票房記錄 為失去最重要朋友感痛心

丁珮在鄒文懷引薦下結識李小龍：