五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調

更新時間：14:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-13 HKT

35歲的五索（鍾睿心）去年初曝光介入已婚富豪馬清鏗婚姻長達10年，更為男方誕下四子女，近年一年來越見高調，不時公開與馬清鏗的「家庭生活」。近日五索的公司舉行春茗筵開數席，馬清鏗高調現身支持。

五索火紅晚裝晒身材

五索昨日（12日）在IG分享公司春茗的熱鬧盛況，更搵「金牌司儀」林盛斌（Bob）做司儀炒熱氣氛。五索再度穿上火紅色逼爆上圍的低胸長裙現身，馬清鏗同樣打扮官仔骨骨，更揮手入場與老闆娘五索並肩而行，算是二人自公開關係後，首次一同出席公開活動。

林盛斌邀主人家五索上台後，馬清鏗也現身台上，被林盛斌問到一個「私人問題」，馬清鏗對被偷拍及拍片是被逼還是自願？馬清鏗微笑表示：「多數都唔知」。馬清鏗又展現風趣一面：「早知著好啲啦！」

五索：我承受咗好多

在五索分享的影片中，哽咽提起做第三者，破壞別人家庭的問題：「有好多人都覺得做少奶呢係一件好開心嘅事啦！但真正獲得人哋尊重係一件好難嘅事。我同佢（馬生）嘅關係好懸殊，好多人覺得我係破壞人哋家庭，又或者有好多外界唔知嘅嘢，我係承受住咗好多。」

五索控制唔到人標籤

五索留言：「我控制唔到大部份人點樣去標籤我，但時間會釐清所有嘅誤會。我的確唔係一個完美嘅人，敢於承認先至能夠活出自己想要嘅人生。最後我一定要多謝一路以嚟粉絲嘅支持，你哋send俾我嘅每一個訊息都俾咗好多力量令到我能夠走落去。（by the way馬先生個笑容好似被逼咁）」

