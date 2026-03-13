Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族

影視圈
更新時間：12:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-13 HKT

高等法院昨日（12日）一宗案件涉及的人物，加上原告人及被告人均缺席聆訊，聆案官指原告未有到庭，認為她無意繼續該申請，決定撤銷申請，案件引起網民討論。在家中排行最細的黎耀祥，有兩兄三姊，更因此案被重提家庭背景。

黎耀祥哥哥任聆案官

高等法院昨日處理的一宗案件，根據法庭日誌，原告人「容敏儀」入稟控告已故英女王伊利莎白二世（Queen Elizabeth II）、美國總統特朗普（Donald J. Trump）、已故前日本首相安倍晉三。案件昨處理時原告、被告均缺席，卻吸引不少人旁聽，坐滿庭內的公眾席。

相關閲讀：黎耀祥移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情

原告入稟指控上述三人分別拖欠其薪金、租金、金條、版權費、自助餐券費用等，當中更指伊利莎白二世拖欠「24箱清朝24K足金元寶」，以及原告在荃灣、藍田商場的租金，合共達2,000億港元。入稟狀另指安倍晉三自2019年起未向其繳付6個行業的版權費用。

網民討論案件

由於案件的三名被告當中有兩人已歿，不少網民最初見到法庭日誌時，一度誤會截圖是AI改圖，更有人猜測是否李居明為新版《粵劇特朗普》的宣傳手法。而負責處理案件的聆訊官，被曝光是黎耀祥的大哥黎達祥，引起網民好奇。

不少網民討論案件：「一係精神病，一係就報假案」、「英女王同安倍進三可以同冥通賠償」、「係咪搏有人會判佢去精神病院住？」、「係咪搵錯地方告呀？」、「清朝穿越嚟」、「癲狂」等。

黎耀祥大哥就快70歲

黎耀祥的大哥黎達祥根據早年政府公布資料，生於1958年，1981年於香港大學取得文學士學位，四年後在倫敦大學取得法學士學位，1987年再考獲碩士學位，1991年在東亞大學取得中國法律文憑。黎達祥於1988年分別在英格蘭、威爾斯、香港獲得事務律師資格，同年私人執業。

黎達祥於1991年在澳洲首都領地獲大律師及事務律師資格，同年在澳洲聯邦法院獲大律師資格，1994年獲新加坡出庭辯護人及事務律師資格，1996年在澳洲新南威爾斯獲法律執業者資格。黎達祥到2006年獲委任為常任裁判官，2017年委任為區域法院法官，於2024年退休，現為高等法院聆案官。

黎耀祥二哥少聯絡

黎耀祥二哥黎偉祥身份亦曾被公開，早年的一宗交通意外，黎耀祥二哥被揭性格獨立，在回收工場工作，早已搬離屋佐，黎耀祥與二哥甚少聯絡，多從大哥口中得知二哥消息。

案件編號：HCA2271/2025

相關閲讀：黎耀祥北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
18小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
鄭少秋疑因喪女神隱3年 珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人 粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
2小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。（美聯社）
伊朗局勢｜伊朗導彈突變神準　情報揭疑轉用中國「北斗」導航
即時國際
4小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT