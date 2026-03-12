Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭羨妮為keep fit只食五成飽 歐瑞偉拒揭《愛‧回家》女拍檔磅數

影視圈
更新時間：21:15 2026-03-12 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-12 HKT

郭羨妮（Sonija）和歐瑞偉昨日出席無煙社區活動，席間大談keep fit心得之餘，被網民大讚51歲仙氣依然的Sonija表示平日會忍口只食五成飽，但偶爾都會放縱食薯片。

Sonija當年拍《尋秦記》達體重高峰

Sonija自爆當年拍電視版《尋秦記》是其體重高峰：「當時套衫唔使紮腰，我又狂食零食，有成120幾磅，返到香港即刻要減！」不過她強調開工飯就唔怕食，因為需要精力體力，更大讚《尋秦記》電影版有駐場大廚煮住家飯，最鍾意肉餅、蒸魚同炒菜。

歐瑞偉直認曾是煙民

兩人接受訪問時，歐瑞偉表示自己多年前曾是煙民：「以前在等拍戲的時候，同事就會遞支煙給你，但自己不是很大煙癮，所以話戒酒戒。」而Soijia自言不是煙民，認為女仔一定不可以吸煙，因為皮膚會差。

歐瑞偉指做演員要時刻保持體

歐瑞偉更被追問《愛‧回家》中幾位女拍檔誰最重磅，他堅拒透露，只肯講邵初最輕磅。歐瑞偉直言做演員要時刻保持體能：「因為拍戲成日要吊威也、跳彈床，唔keep fit即係辛苦自己，瀟灑啲好！」Sonija亦大讚對方多年來外形keep得好好。

朱家愛竟識聽古文

二人盼望電影版《尋秦記》能衝破億票房，Sonija透露日前帶同女兒及媽媽入場支持：「原來個女識笑，佢識聽古文！」提到電視深夜重播劇集版，她指女兒沒有收看。歐瑞偉則笑言自己樣子已不同，做不回25年前的自己。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
12小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
8小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
13小時前
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
7小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT