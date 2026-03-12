郭羨妮為keep fit只食五成飽 歐瑞偉拒揭《愛‧回家》女拍檔磅數
郭羨妮（Sonija）和歐瑞偉昨日出席無煙社區活動，席間大談keep fit心得之餘，被網民大讚51歲仙氣依然的Sonija表示平日會忍口只食五成飽，但偶爾都會放縱食薯片。
Sonija當年拍《尋秦記》達體重高峰
Sonija自爆當年拍電視版《尋秦記》是其體重高峰：「當時套衫唔使紮腰，我又狂食零食，有成120幾磅，返到香港即刻要減！」不過她強調開工飯就唔怕食，因為需要精力體力，更大讚《尋秦記》電影版有駐場大廚煮住家飯，最鍾意肉餅、蒸魚同炒菜。
歐瑞偉直認曾是煙民
兩人接受訪問時，歐瑞偉表示自己多年前曾是煙民：「以前在等拍戲的時候，同事就會遞支煙給你，但自己不是很大煙癮，所以話戒酒戒。」而Soijia自言不是煙民，認為女仔一定不可以吸煙，因為皮膚會差。
歐瑞偉指做演員要時刻保持體
歐瑞偉更被追問《愛‧回家》中幾位女拍檔誰最重磅，他堅拒透露，只肯講邵初最輕磅。歐瑞偉直言做演員要時刻保持體能：「因為拍戲成日要吊威也、跳彈床，唔keep fit即係辛苦自己，瀟灑啲好！」Sonija亦大讚對方多年來外形keep得好好。
朱家愛竟識聽古文
二人盼望電影版《尋秦記》能衝破億票房，Sonija透露日前帶同女兒及媽媽入場支持：「原來個女識笑，佢識聽古文！」提到電視深夜重播劇集版，她指女兒沒有收看。歐瑞偉則笑言自己樣子已不同，做不回25年前的自己。
