前邵氏女星潘迎紫罕現身晒反人類身材 一部位超緊緻「好過18歲」 曾嫁已故TVB綠葉男星

現年77歲、被封為「正版小龍女」的前邵氏女星潘迎紫，近年雖處於半退休狀態，但其凍齡美貌依舊是外界焦點。最近，她為了4月4日在成都舉行的《胥渡吧走進原聲帶演唱會》，於內地現身拍攝宣傳片，屆時將與另一位「不老女神」趙雅芝同台。潘迎紫在街頭被民眾捕捉到未經修飾的真實狀態，其樣貌、皮膚及體態依然年輕，讓大批網民為之震撼，驚呼其「反人類」的身材，人氣絲毫不減當年。

潘迎紫身形挺毫無老態

從網上流傳的影片可見，潘迎紫身穿白色緊身褲，在街頭進行拍攝，一舉一動都散發著明星氣質。雖然年近八旬，但她的體態維持得相當出色，身形挺拔，絲毫沒有老態。大批網民看後紛紛留言，將她譽為「心目中的真正正版小龍女」，並對她的狀態表示難以置信。

潘迎紫一部位「反人類」

其中，她的體態獲得最多的讚賞，有網民直言：「80多歲這個形體太牛了」、「身材比很多人18時好多了」。更有網友驚訝地指出：「反人類的，你看她屁股還很緊緻」，認為在這個年紀能保持如此結實的線條，實在令人佩服。

潘迎紫被讚醫美也很厲害

當然，如此驚人的凍齡效果也引來部分網民質疑，好奇問道：「真的完全不醫美嗎？」不過，隨即有另一派網民反駁，認為即使是依靠醫學美容，也需要極大的自律和努力才能達到，並指「即使醫美，八十歲這樣也很厲害了」。

潘迎紫跟陳鴻烈的短暫婚姻

事業成功的潘迎紫，也曾有過一段轟動的婚姻。她於60年代出道，與同屬演員的陳鴻烈相戀7年後，在1971年舉行豪華婚禮。據指，當時潘迎紫的婚紗鑲嵌了數十顆珍珠，價值高達5000元，在當時足以購買半層樓。然而，這段婚姻僅維持了9年。潘迎紫曾透露，離婚是因為男方有第三者，導致陳鴻烈形象一度受挫。不過，事隔多年後，陳鴻烈澄清自己並無婚內出軌。兩人於1980年分道揚鑣，令人惋惜。

