宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，造成嚴重傷亡，社會各界都積極為災民提供支援和協助，默默受災居民及逝者以不同方式禱告、祈福。面對是次嚴重火災事故，前TVB已故「金牌綠葉」陳鴻烈前妻、76歲的潘迎紫亦兩度現身法會為受災居民祈福、超渡亡靈。

潘迎紫默默送上祝福

前邵氏女星潘迎紫對事件感到非常難過的，日前在Facebook透露自己前往大埔宏福苑火災祈福法會，並上載了多張現場照片，發文寫道：「今天（11月29）日是大埔宏福苑火災罹難者頭七，晚上喇嘛蘇南和格西靈千帶領創古密宗佛教中心喇嘛們，特別啟建了阿彌陀佛慈悲超渡法會。在這沉痛苦難的日子，祈願以阿彌陀佛慈悲加持，超薦亡靈，離苦得樂，往生西方極樂世界。」潘迎紫希望所有人能夠早日走出傷痛：「面對無常，讓我們感到震驚，悲傷，內心動盪......願以此殊勝功德，迴向給一切有情眾生，溫柔地擁抱內心的沉重，先安定自心，然後彼此陪伴，走出這段傷痛, 攜手走我們的人生路。願現世眾生福慧增長，災障消除，健康平安。南無阿彌陀佛！」

而早前潘迎紫嶺有參與祈福會，並發文表示：「我點上一柱清香，跪在阿彌陀佛前，祈請阿彌陀佛大慈大悲引領不幸在火災中被奪去寶貴生命的眾生，早日往生極樂凈土、離苦得樂。願您早日走出傷痛，內心得到平靜。」為家屬、傷者、救援人員默默送上祝福，祈求大家都能平安健康。

潘迎紫與陳鴻烈有一段婚姻

潘迎紫於60年代出道，當年與陳鴻烈拍拖7年後，在1971年舉行豪華婚禮，有指潘迎紫的婚紗價值連城，珍珠就鑲了數十個，價格被指高達5000元，而以當時的樓價，5000元被指可買半層樓，可惜二人婚姻只維持9年便離婚收場。事後潘迎紫曾表示男方有第三者，最終在1980年雙方離婚。但離婚後數年，陳鴻烈公開表示自己並無婚內出軌，僅於婚前和婚後曾和其他女性拍拖。

