「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦

現年59歲、90年代性感女星葉子楣，1988年憑三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》一炮而紅，曾拍《夜生活女王霞姐傳奇》等多部電影。近日葉子楣接受資深傳媒人查小欣專訪，年近六旬的葉子楣狀態一流，早前曾被指瘦成紙板人的她，跟查小欣對談時極精神頭腦靈活笑容親切，難怪她於節目中認為自己「胸大有腦」。雖然身為香港當年首席艷星，但卻從未試過露點，她直指當年曾有黑社會試過威嚇她露點，但她仍力保三點不露。此外提起當年的艷星葉玉卿、利智、彭丹等，葉子楣竟直指「冇對手」；而單身多年的她其實也渴望桃花來臨，但卻始終怕對方另有所圖，故此「都係唔好諗咁多」。

葉子楣曾被黑社會威嚇

葉子楣於90年代曾擔正《聊齋艷譚》、《女機器人》 、《玉蒲團之偷情寶鑑》等多部三級艷情片，是當代性感象徵，但她卻由始至終堅持三點不露。她表示自己拍三級片，當年都有問親哥哥意見，後者表示「露咗就馨香」，她亦深表認同，所以一直堅持這條底線。因為她當年人氣超勁，故此曾試過一年拍13部戲，而且密密登台，葉子楣表示登台時未曾試過有主辦單位定立性感尺度，但拍戲就試過遇上被要求露點：「都有試過發生呢個情況嘅，我遇過黑社會出現、畀佢哋威嚇要露點演出，但我都好好彩有前輩出馬幫手，幫我搞掂個情況」，查小欣就話「都有好多人錫你」，葉子楣就表示「係我好彩」。

葉子楣自封「胸大有腦」

葉子楣表示，好多人話女人「胸大無腦」，但她就相反：「有好多人同我講，估唔到你係咁有腦喎」，葉子楣得到讚賞是因為她有堅持的原則，查小欣亦問她有否遇過導演即場勸作更性感演出，葉子楣就話「咁就係佢唔啱，我講到明唔拍㗎」，由始至終沒有「耳仔軟」而力保不失。

葉子楣不視彭丹利智為對手？

身為當代性感Icon，葉子楣被問查小欣問到自我會否跟彭丹、葉玉卿、利智等性感女星作比較時，葉子楣就話「冇對手」，查小欣以為她這樣「自我肯定」，但原來葉子楣是指自己沒有跟上述女星「做過對手」。她謙稱其實自己也不算「波霸」：「其實有好多女仔身材都好似我咁樣，只係我個比例誇張啲」，當講到現時有沒有發現哪個女星有潛質做接班人，葉子楣就表示自己已很久沒留意娛樂圈。

葉子楣上《獎門人》被抽水？

葉子楣性格豪爽夠意氣，查小欣都指她是「義氣仔女」，葉子楣表示或許因為這個原因，她不少男性朋友的另一半，都對她十分放心，不會懷疑她跟自己的老公有越軌行為。查小欣指她不拘小節，當問葉子楣當年時常上《獎門人》節目，會否覺得被人刻意抽水，葉子楣即時答「冇所謂啦」，查小欣即場露出極度驚訝的神情，之後葉子楣補充：「又唔係乜嘢，我覺得玩吓啫，所以冇所謂」，至於有否感到有人刻意「搏懵」，葉子楣就答：「咁又唔會好誇張，電視嚟㗎嘛，唔會太過份」。

葉子楣恐被騙財無膽入情關？

雖然身為艷星，但葉子楣畢生只談過3次正式戀愛，其中1992年跟醫生呂錫照開始拍拖，可惜後者於2018因心臟病發死亡，到現時已單身多年。查小欣問到「咁點算，都要搵個伴」時，葉子楣表示「有桃花可能會令生活開心啲嘅」，並表示擇偶要合眼緣，有風度「唔好小家」，而她最怕是猥瑣佬。當查小欣問現時要開展一段關係要考慮很多方面時，葉子楣話「好難識男人，可能個男人只係貪我名氣，可以令佢知名度高咗；真係有錢就驚咗我，因為一定畀人起底」。查小欣亦指「都會驚對方埋身係想呃錢」，葉子楣亦深表認同：「所以咪唔好諗咁多，都係隨緣順其自然」。