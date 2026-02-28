Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

昔日三級片女星健康響警號？ 暴瘦如紙皮上圍繼續澎湃 傳曾拜狐仙迷倒無數影迷

影視圈
更新時間：13:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-28 HKT

現年59歲的葉子楣，憑1990年的三級電影《聊齋艷譚》成名，之後拍過多齣經典艷情電影，包括《玉蒲團之偷情寶鑑》、《聊齋艷譚續集五通神》，至今仍是觀眾的集體回憶。近日有網民分享在商場遇上葉子楣，並拍下她的靚相，網民紛紛驚訝她骨瘦如柴，但上圍卻仍舊堅挺澎湃，完全違反自然定律，讓網民嘖嘖稱奇。

葉子楣暴瘦仍深具魅力

近日葉子楣半年的影片翻HIT，片中她在一個商場被途人野生捕獲，衣著打扮相當搶眼。她將頭髮染成金橙色，身穿一件白色無袖、帶有中式鈕扣的貼身上衣，突顯了她傲人的上圍，下半身配搭一條螢光綠色的迷你短裙，見到粉絲亦有大方打招呼，但葉子楣的身形明顯消瘦許多，尤其手臂和腰部都十分纖細，與她依然豐滿的上圍形成強烈對比，引起了網上熱議。

相關閱讀：「波霸」葉子楣提早迎59歲搞奢華生日派對 芭比造型惹熱議 六星級酒店

葉子楣否認曾拜狐仙

葉子楣在《聊齋艷譚續集五通神》中飾演「狐仙」，當時曾傳出她因拜狐仙成為一代性感偶像，葉子楣曾在梁思浩的節目《直播靈接觸》，否認了傳問，她表示「冇拜，連拜狐仙呢樣嘢都係今日先聽到。」據知葉子楣90年代走紅時，香港還未有狐仙堂，只是網民因葉子楣的電影角色穿鑿附會，才有這個美麗誤會。

葉子楣復出後身形仍受注目

葉子楣復出後身形仍受注目，她曾被問及淡出多年能否繼續維持22吋腰和40kg體重時，葉子楣表示「40kg？冇咁誇張，但因為我腰幼，比例上（誇張），同我背脊好瘦冇乜肉，所以咁量唔公平，我條腰以前得21吋，上圍當然係是36。」葉子楣坦言自己喜歡做運動，加上飲食習慣清淡，烹調時很少使用調味料，她又提及從嬰兒時期就不喜歡吃肉，只喜歡吃海鮮，自小便能保持絕佳的體態！

相關閱讀：直播靈接觸丨「波霸」葉子楣傳因拜狐仙令男士瘋魔？曾有靈異遭遇靠呢樣嘢化解

