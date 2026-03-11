男人性慾強弱有樣睇？七仙羽：智商比較低，好似畜生 自爆情史長期「上床」唔見得光

風水師七仙羽（七師傅）近日作客陳志雲主持的商台節目《又係時候同一天講再見》，一向敢言的她再次語出驚人，不但分享了如何從外形分辨性慾強的男人，更首次披露曾與一位「歐洲王子」秘戀的慘痛經歷，直言感到不被尊重！

七仙羽教分男人性慾強弱

陳志雲好奇地問七仙羽，如何從面相得知一個男人性慾強弱。七仙羽指出，普遍頭髮、眼眉、體毛等毛髮濃密的男性，性慾通常都比較強。她更從玄學角度解釋，這與「六道輪迴」有關。她表示：「如果係畜生輪迴返嚟，變成人類嗰陣，佢體毛比較多，同埋智商比較低，所以好似畜生一樣，性慾係好強㗎！」

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震

七仙羽秘戀「歐洲王子」變禁室伴侶

七仙羽更在節目中自爆，曾與一名「歐洲王子」拍拖。她透露，由於對方身份特殊，非常害怕戀情曝光，因此從不建議外出約會。這段秘密關係讓她相當困擾：「旅行又唔會、出街又唔會，日日都喺屋企。我又唔想日日喺屋企，即係我又唔想日日喺張床度，係嘛？我覺得你當我係乜嘢？」

七仙羽描述當時與「歐洲王子」的相處模式，對方會為她煮飯，但飯後活動就是回到床上，「煮完嗰啲嘢呢，又要喺床上睇電視呀，喺床上玩呀……」這種單調乏味的關係讓她感到自己不被尊重，並非一個真正的伴侶，「我心諗……我都好忙，次次見你就係你煮餐飯，跟住我就係上床，跟住睇電視……你係咪玩我啊？」似乎暗示這段見不得光的關係，讓她感覺自己只是對方滿足慾望的工具，最終這段不愉快的戀情也無疾而終。

相關閱讀：七仙羽「指點」物業交易遭顧客入稟索償：我用4日時間令層樓賣出去，告乜？

鍾培生曾自爆性慾強？