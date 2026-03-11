移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震

現年50歲的前港姐季軍袁彩雲，自2009年嫁給飲食界商人江銘峯後便淡出娛樂圈，移居加拿大專心相夫教子。早前她慶祝「入五」生日，其凍齡美貌與絕佳身材已獲網民激讚。近日已淡出幕前長達16年的袁彩雲，無預警地驚喜宣布復出，為粉絲帶來巨大警喜！

袁彩雲復出挑戰舞台劇

袁彩雲本次復出並非重返熟悉的電視圈，而是挑戰舞台劇，參演將於溫哥華Waterfront Theatre上演的加拿大音樂舞台劇《唔該，轉彎有落》。從官方發布的宣傳照及影片可見，歲月似乎未曾在袁彩雲身上留下痕跡，她顏值依然在線，穿搭時尚，舉手投足間散發著少女味，絲毫沒有50歲的老態。

相關閱讀：「億萬闊太」袁彩雲50歲奢華派對曝光 凍齡美貌艷壓全場 婚後移居加國陪老公經營餐飲業王國

袁彩雲狀態一流不像「退圈人」

為了宣傳這次復出之作，袁彩雲更積極拍片宣傳。在其中一條宣傳短片中，她親自向粉絲公布喜訊，片中的她精神飽滿，面對鏡頭侃侃而談，口齒伶俐，狀態極佳，完全不像是已經離開娛樂圈多年的「退圈人」。她興奮地表示：「我自己都好懷念站在舞台和鏡頭前演戲的感覺。所以我決定復出，挑戰舞台劇。」據悉，這次她將會與前華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）、張柏芝同母異父的家姐戴碧芝，以及組合Soler成員Dino等實力派演員合作，陣容令人期待。

袁彩雲婚後成過億闊太

袁彩雲於1996年參選香港小姐，勇奪季軍及「國際親善小姐」，之後加入TVB，在多部電視劇及節目中擔任主持和演員，展現出多方面的才華。精通德、法、英、粵、國語的她，星途備受看好。2009年，她與在溫哥華經營多間餐廳、身家逾億的商人江銘峯結婚，隨後正式移居加拿大，淡出幕前，專心照顧家庭，並在2013年誕下女兒Alycia，過著幸福美滿的闊太生活。

相關閱讀：前港姐季軍「百億闊太」宣佈離婚？神情嚴肅稱「我離婚了」 商人老公身家過億擁7間餐廳