「億萬闊太」袁彩雲50歲奢華派對曝光 凍齡美貌艷壓全場 婚後移居加國陪老公經營餐飲業王國

1996年港姐季軍暨國際親善小姐袁彩雲（Fiona）已移居加拿大多年，昨日（21日）50歲生日，舉辦一場盛大的生日派對。袁彩雲在社交平台分享多張派對照片，其驚人的凍齡美貌，以及Fit爆身材，完全不似已經「入五」，狀態絕佳，羡煞旁人。

袁彩雲搞「奧斯卡」生日會

袁彩雲昨日在IG分享的照片，其50歲生日派對排場十足，以「奧斯卡」為主題。現場佈置閃爍的星空背景板，上面寫著「Fiona, Happy Birthday」，充滿心思。其中一張大合照中，一眾賓客更手持「金像獎」獎座道具，彷如置身於頒獎典禮，氣氛非常熱鬧。

相關閱讀：前港姐季軍「百億闊太」宣佈離婚？神情嚴肅稱「我離婚了」 商人老公身家過億擁7間餐廳

袁彩雲充滿正能量

作為主角壽星女的袁彩雲，身穿一襲銀色閃片晚裝，大方展現腰部線條，高貴又性感。雖然已年屆半百，但袁彩雲保養得宜，皮膚緊緻，雖然腰部有少少贅肉，卻不算嚴重。袁彩雲吹蠟燭的照片，旁邊站著一位少女，估計是其女兒，二人一同許願露出幸福的笑容，而其中一個生日蛋糕更是金像獎造型，與派對主題互相呼應。袁彩雲以英文留言表示踏入人生新一頁：「你好50！一個新的章節，一個更清晰的視野，一顆更智慧的心。」袁彩雲盼未來活得更通透、更有智慧，活得快樂，字裡行間充滿正能量。

袁彩雲老公江銘峯家底豐厚

袁彩雲於2009年與加拿大籍飲食界商人江銘峯（Anthony Kong）結婚，之後淡出幕前，專心相夫教女。據悉，其夫江銘峯家底豐厚，在溫哥華坐擁多間餐廳，身家逾億，是一位成功的企業家。早前袁彩雲曾因與老公分開浴室，在片中表示：「I'm divorced.（我離婚了）」，惹出「離婚」風波，最終發現是一場誤會。

相關閱讀：49歲袁彩雲素顏撞樣TVB前是非精？ 臉上零皺紋膚質緊緻羨煞網民