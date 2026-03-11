Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤飛英國舉行首個Solo巡唱 見「姜糖」即揮手打招呼 ｜獨家直擊

影視圈
更新時間：11:07 2026-03-11 HKT
發佈時間：11:07 2026-03-11 HKT

男團MIRROR 成員姜濤的首個個人巡迴演唱會《KEUNG TO "LAVA" LIVE TOUR 2026 LONDON》將於本月13日於英國倫敦OVO Arena Wembley舉行。今日（11日）早上已有數十名「姜糖」（粉絲暱稱）手持應援物品到機埸守候送機，機場亦派出約十名保安在場維持秩序。

姜濤禮貌向「姜糖」打招呼

早上6時15分，姜濤乘坐的黑色七人坐駕抵達機場，助手先從車廂取出兩箱行李交給航空公司職員辦理寄倉手續，約10分鐘後，見戴着杏色帽、太陽眼鏡及黑色口罩的姜濤，穿上卡其色乾濕外套，孭着黑色背囊落車，由三個工作人員陪同下到離境大堂樓層，現埸一眾「姜糖」不停呼叫偶像的名字，更大讚偶像一身打扮充滿英倫風格，而姜濤亦禮貌地向現場「姜糖」揮手打招呼，然後與隨行工作人員一同直入禁區。

姜濤親回大馬開巡唱：我自己都唔知嘅？

另外，網上傳出姜濤於5月在馬來西亞舉行巡迴演唱會，有「姜糖」在機場遇見偶像時問道：「阿姜，我哋5月會唔會喺馬來西亞見？」姜濤親回覆：「我自己都唔知嘅？幾時啊？」此外，姜濤在社交平台轉發演唱會宣傳片，並寫上：「See you in London」，相信在英國的「姜糖」經已熱切期待今次演唱會。

