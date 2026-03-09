嶺大學生廖若彤勇奪中國小姐第4名  身材惹火五官標緻撞樣馮盈盈  選美天才曾奪冠軍

年僅21歲、現正就讀嶺南大學人力資源管理學四年級的學生廖若彤（Henna），憑藉出眾的美貌與智慧，於上月底（28日）在福建省舉行的「第15屆中國小姐選拔大賽總決賽」中，從全國三十多位佳麗中脫穎而出，勇奪殿軍第四名。也是繼她2024年摘下全球城市小姐選美大賽香港區冠軍後，再次在大型選美盛事中取得佳績，前途無可限量。

廖若彤撞樣馮盈盈？

廖若彤不但擁有深厚的文化素養，其外形更是亮麗，顏值一流。從她分享的生活照可見，她擁有一雙水汪汪的大眼睛、高挺的鼻子和甜美笑容，散發著青春可人的氣質。除了精緻的五官，她的身材同樣惹火，擁有纖細的腰肢和勻稱的體態，完美駕馭比堅尼，盡顯其驕人身段。

相關閱讀：馮盈盈玲瓏浮凸身材挑戰極限冰水浴 「冰火交融」比堅尼照辣到噴火大方晒豐滿上圍

廖若彤決賽表現出色

尤其在中國小姐總決賽當晚，廖若彤身穿華麗的黑色晚裝，頭戴后冠，展現出典雅高貴的一面。有眼尖的網民指出，她當晚的妝容，特別是深邃的眼妝和自信的神情，與前港姐冠軍馮盈盈有幾分相似，更大讚她有明星相，封她為「翻版馮盈盈」。

廖若彤美貌與智慧並重

本屆中國小姐大賽以「大愛之城，芳華築夢」為主題，競爭激烈。廖若彤在旗袍服飾展示及問答等環節中，憑藉對中華傳統文化的深刻理解和自信的表現，給評審留下了深刻印象。她表示，能夠代表香港與全國各地的優秀女性交流，是一次難忘的學習體驗，並希望能成為連繫不同地區青年交流的橋樑。

相關閱讀：馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線