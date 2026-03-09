Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IdG第二隊6位成員出道 Sundae計劃出3首歌 建立默契靠分工

更新時間：18:45 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-09 HKT

香港女團Idol Girls「偶像女生」第二隊的6位成成員︰包括Hazel（李依諾）、Helen（單愷朗） 、Melanie（黃可盈）、Renee（潘心悅）、圈圈（陳雅暄） 及Sharon（吳綺琳），以隊名「IdG Sundae 」出道，今日（9日）6位成員現身商台接受《叱咤樂壇》訪問，宣傳團歌《新新地》，不少粉絲帶同禮物、應援物到電台支持。

吳綺琳Sharon「尿袋」跟身成隊員救星

問到誰是隊長？她們表示各司其職，沒有隊長之分。Shanon是「媽媽擔當」，負責隊中瑣碎事，Helen表示：「因為佢係是大姐姐，識得照顧人，又幫我哋紮頭髮，同埋識得好多生活小知識。同埋佢一定充電器喺身！如果我哋電話冇電，就會向佢求救。」而精神科護士實習生的Hazel，除了是隊中的「翻譯擔當」之外，還是成員的心理輔導員。童星出身的Melanie則是「口才擔當」，負責對答。圈圈負責召集和聯絡，而Renee就是「氣氛擔當」。

IdG Sundae團歌叫《新新地》

提到團歌《新新地》，6位成員坦言過去一年的經歷，令她們忍不住激動爆喊，Melanie表示：「新團歌嘅歌詞，講我哋要裝備好自己，回饋粉絲，好有共鳴。」圈圈表示加入IdG後，期待了一年，終能成團，而Helen則表示：「去年嘅『一齊食雪糕』潮流，引嚟唔少網絡聲音，一年後再用呢句說話變成歌詞，非常感動。」她明白一定有負評，「自己都要學識消化，做好自己就夠！」

IdG Bubbles、IdG Sundae冇分上弦下弦

她們表示今年會推出3首歌，並指4月7日獲邀商演，擔任表演嘉賓，並透露以短片形式推出成團後的幕後花絮。提到第一隊「IdG Bubbles」於上年出道，問可會為她們帶來壓力？她們形容大家是朋友，常有聯絡，互相支持，稱已邀請對方一起拍片宣傳。

