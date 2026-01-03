IdG Bubbles得獎爆喊後與偶像集郵 Beanies頒獎禮「食白果」不感失望 陳樂頤榮幸有份參與懷念方大同

女團IdG Bubbles在《叱咤》獲生力軍組合金獎，Cindy表示上台一刻心情激動，現在還消化中，這兩日收到很多支持和祝福，希望新一年做得更好，小倬稱有種完成壯舉的感覺，望大家能繼續一起唱歌，Kathy則爆跳完舞後與隊友齊齊爆喊。講到新一年的大計，她們指公司已有計劃，她們則希望在音樂上作多元化發展，傳遞更多正能量。小倬表示《叱咤》當晚遇到很多前輩，更趁機與偶像林家謙合照，笑言想向他邀歌，當聽到他說想休息時，即希望他可以等埋她們才休息，Yoyo則表示找了陳蕾和鄧麗欣集郵，大讚鄧麗欣很靚女，但在集郵時發生小插曲，因她們拍照時習慣派心，竟感染了平時不會做心心手勢的歌手都跟著她們派心，令她們都覺得很開心。

Beanies各有不同目標

Beanies在《叱咤》當晚雖然未有獲獎，但不會感失落，今年繼續努力，成員陳樂頤當晚有份參與懷念方大同環節中，是其中一個和音，覺得很有意義，「我本身很喜歡方大同，但我們未合作過，今次就好似與他隔空合作，覺得完成了小小心願，很感觸、很榮幸，很難忘。」除了在音樂上繼續努力，她們各有不同目標，陳樂頤希望考車牌成功，稱去年考路試時犯低級錯誤感不值，肥佬後在駕駛學院門口爆喊，望今年第二次考試能成功。李凱翹就想做日本妹學好日文，稱很喜歡日本文化，去年就去了日本四次。張天穎則計劃搬屋，因現時住在唐四樓，每次拖著行李箱上落樓梯都很辛苦，故新一年想搬到一個較舒適的地方，雖是租屋也要好好儲錢，但仍未開始物色地方。