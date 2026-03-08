Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前山剛久「消費死者」認想紅先同神田沙也加拍拖 網民轟罪大惡極刪片

影視圈
更新時間：14:16 2026-03-08 HKT
發佈時間：14:16 2026-03-08 HKT

日本歌姬松田聖子的女兒神田沙也加5年前疑為情輕生，終年35歲，據指她是因當時男友前山剛久對她採取言語暴力、出軌，而不堪打擊輕生，前山剛久自此被封為「世紀賤男」。前山剛久形象受到重創後退出演藝圈，去年宣布轉行做牛郎。日前，他竟在YouTube大談神田拍拖的往事，被網民轟「消費死者」。

前山剛久圖洗底變過街老鼠

前山剛久在去年底改名「真葉」到六本木當男公關，他日前現身老闆YUKIYA的YouTube頻道，揭露與「K小姐」（暗指神田）的拍拖秘密。他透露女方先追求他，他拒絕，後來考慮到演藝事業，「那時正是我對工作非常苦惱時，想着為了以後能做出成果，比起現在的女友，選這個女孩或許比較好。」前山表示和神田僅拍拖約兩個月，對方因為他聯絡舊愛而分手，並大發雷霆。前山試圖淡化自己偷食的惡行。YUKIYA還表示同情說：「看起來很辛苦呢。我沒有要說壞話的意思。說實話，就算不選擇死亡也行吧。」對於神田的離世，前山雖表示「很悲傷」，同時對於自己被指責亦很無奈，形容有認真談戀愛才走到那一步，堅稱自己對神田是真心，又認為神田該跟他多聊一些，「不論是那位分手的前女友，K小姐也好，都是因為我太認真談戀愛才會落得這種結果。」

影片曝光後，網民即炮轟前山談神田時嘻皮笑臉，為了自己洗白而消費死者，罪大惡極，目前YUKIYA已將該影片下架。

