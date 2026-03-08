「御用師奶」黃梓瑋變靚再甩大腿贅肉 連串醫美後「終極型態」曝光自信飆升

TVB「御用師奶」黃梓瑋曾經歷過整容失敗，又因身體受荷爾蒙影響，暴肥30磅。黃梓瑋早前為節目《醫美直擊 首爾篇》擔任「測試員」，到首爾接受醫美療程，早前已在節目中後割雙眼皮手術、面部「神力拉提」埋線、透明質酸填充注射、打白玉針作美白，在日前的最後一集中，連身形都作最後衝刺改造。

黃梓瑋醫美改造

黃梓瑋擁有師奶身形，經過一連串韓國的醫美改造，連跟隨她逾30年的大腿贅肉都想減走，因此黃梓瑋籍打溶脂點滴減肥︰「身型入行時係有自信嘅，但隨住年齡增長新陳代謝變慢，用盡方法減都唔成功，而且反彈得好緊要。」主持何依婷解釋溶脂點滴的好處，是直接打入脂肪層成效最快。

黃梓瑋嘗試注射點滴式溶脂針，約一星期便看到效果。至於黃梓瑋在割雙眼皮手術後，休息逾一星期後終可以拆線，醫生指黃梓瑋恢復得好，只是左側比右側瘀青及腫脹更嚴重一些，隨時間推移會消退。

黃梓瑋對此行的收穫感到滿意，最滿意微笑線及臉形提升：「個牙好睇，會覺得個人突然間飆升咗。開心咗，笑咗有自信一啲。」黃梓瑋變得年輕，笑言：「我唔想記得以前（個樣），就算記得好都，我唔想記得囉。」

黃梓瑋育有兩子

57歲的黃梓瑋入行36年，在TVB工作近30年，演出的劇集逾300部，多年來飾演師奶、富婆等綠葉配角，深刻印象，曾被譽為「御用師奶」。黃梓瑋2000年與圈外人結婚，育有兩子，大仔到外國升學，而細仔已中學畢業。

