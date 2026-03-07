TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧

現年34歲、近年備受TVB力捧的上位小生姚宏遠（Lucas），昨日（6日）突然在IG高調認愛，公開一名長髮女子的多張「男友視角」靚相，並附上一張情侶腳步的合照，甜蜜公開戀情。帖子一出，立即引來大批網民及圈中好友送上祝福，其中好友陳少邦、葉泓聲、周嘉全、阮嘉敏等都留言祝福。

姚宏遠女友五官深邃

姚宏遠在IG上載了四張照片，其中三張均為一名長相甜美、打扮時尚的年輕女子。照片中，女方擁有深邃的五官和一頭長啡髮，無論是在酒吧內輕托香腮，或是走在夜晚的街頭，都散發著迷人氣質。

除了女方的獨照，姚宏遠更附上了一張充滿暗示的「情侶合照」，照片由上往下拍攝，只見一對穿著白色波鞋的腳，與另一對穿著粉色波鞋的腳並排走在草地上，明顯是他與女友出遊時所拍，低調中盡顯甜蜜。雖然姚宏遠未有在帖文中留下任何文字，但圈中好友們已紛紛「識做」地送上祝福。周嘉全更稱呼女方為「嫂」，加上陳少邦送上的三個心心符號，種種跡象都證實姚宏遠正在熱戀中。

姚宏遠是金融系高材生

現年34歲的姚宏遠，原來是畢業於美國華盛頓大學金融系的學霸。他於2013年透過藝員訓練班入行，默默耕耘逾十年，近年終憑藉在《刑偵12》的「夏軻」及《富貴千團》等劇集成功「入屋」。去年，他更因在大熱劇《新聞女王》中飾演Man姐的得力下屬「Sam」而在內地人氣急升，續集更晉升為副總監。姚宏遠不僅演技獲讚「忠奸皆宜」，私下更是文武雙全，精通足球、泰拳等多項運動，還擁有健身教練牌照，絕對是演藝圈的潛力股。

