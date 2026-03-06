Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  

影視圈
現年37歲的前港姐季軍周美欣（Lori）繼2023年與富貴男友Carson結婚、同年10月誕下可愛女兒後，今日再度傳來喜訊！現已淡出幕前並長居加拿大的她，在社交平台分享索爆孕照，宣布懷上第二胎，即將為家庭再添新成員。

周美欣比堅尼騷孕肚

從周美欣上載的影片及照片可見，她正身處美國夏威夷的一個靚絕海灘，享受陽光與海。她穿上一套湖水綠色的比堅尼，大方展示懷孕22周的孕肚。雖然已懷孕近六個月，但周美欣完全是「肥肚不肥身」的最佳示範，四肢依舊非常纖幼，身材高䠷均勻，加上一身白滑無瑕的肌膚，狀態極佳，火辣身材媲美選美時期。

相關閱讀：07年港姐Re-U六美人五成人妻  兩位嫁TVB男星  季軍帶BB出席餵人奶擺上網任睇

周美欣輕撫孕肚盡展母愛

在陽光與碧海藍天之下，周美欣時而張開雙臂，時而躺在淺灘上，臉上掛着幸福甜笑。其中一張照片，她溫柔地用雙手輕撫隆起的腹部，眼神流露著滿滿的母愛，一臉期待地迎接新生命的來臨，畫面溫馨動人。

周美欣豪放分享餵母乳心得

作為人母，周美欣不時分享湊女日常。去年1月，她就曾豪放地將親餵母乳的片段放上網，並分享意想不到的「使費」。當時她身穿紫藍色格仔睡衣，略施薄妝，解開胸前鈕扣專心餵哺BB，之後又邊單手刷手機，動作相當熟練。她更附上一張家中堆滿紙皮箱的照片，並以英文寫道：「我以為餵人奶就可以節省一筆，但請看看我為餵哺母乳的使費」。

周美欣星途平平

周美欣於2007年參選香港小姐勇奪季軍後入行。加入TVB後，雖然參演過《古靈精探B》及《飛女正傳》等劇集，但多為配角或小角色，發展平平。2010年離巢後，她轉戰樂壇成為歌手，可惜星途依然暗淡，更曾捱過兩年零收入的低潮。在參加完《亞洲超級名模生死鬥》第3季後，她便決定返回加拿大溫哥華生活，展開人生新一頁。

相關閱讀：前港姐季軍公開餵人奶真實片段！邊餵邊玩手機動作純熟 一個原因呻大失預算

周美欣同年港姐冠軍張嘉兒當地產經紀：

