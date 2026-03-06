側田《唱錢》神級演出成妥瑞症男童力量 親回鼓勵送生日祝福：期待和你jam歌

曾因負面新聞離開香港的側田早前罕有現身由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領 Plan V 成員李茵彤 Desta的Game Show《唱錢》 ，當晚側田憑一首《數字人生》技驚四座、一夜翻Hit，根據官方公布消息，側田《唱錢》的相關演唱片段，在短短兩日內已吸獲了超過500萬瀏覽次數，成績斐然！

患有妥瑞症小朋友挑戰《數字人生》

今次側田的演出除了網民爭取表示要搶演唱會飛外，還間接鼓勵患了妥瑞症的小男孩，有網民在Threads發文，指患有妥瑞症的兒子默看了《唱錢》後，被側田強勁的唱功折服，接着幾天更瘋狂唱《數字人生》，樓主更將仔仔挑戰《數字人生》的片段放上網，連側田都有留言。

側田被讚演出完全係超班水準

側田演出過後，片段在網上瘋傳，有人讚側田的唱勁一流：「側田呢集完全係超班水準。」、「側田既實力真係唔係講笑，唱現場真係無得頂。」後來還有人留言：「細佬星期六晚睇完TVB唱錢之後知道邊個係側田，細佬仲讚側田好叻好勁，唱歌好好聽，跟住呢兩日無時無刻都喺度唱《數字人生》。第二日我講咗側田當年都紅紅嘅歷史俾細佬聽，細佬好希望側田會繼續努力唔好放棄香港樂壇繼續唱歌。」 這網民指仔仔兩年前確診妥瑞症，更因抽動太厲害而沒法上學，「好彩讀緊間學校啲老師同埋同學唔會因為細佬佢有抽動同眨眼，有時仲會控制唔到會大叫而取笑佢，同學們都好錫佢同體諒佢。」 他續言仔仔這2年十分努力與妥瑞症對抗：「佢希望可以盡早康復。有妥瑞症嘅人其實都係正常人，只係有時有自己都控制唔到嘅抽動。」

成功召喚了側田並留言

這網民指仔仔3月29日生日，希望側田可以留言講聲生日快樂，結果成功召喚了側田並留言：「努力練鼓，期待和你jam歌。」這網民向其他人報喜：「謝謝你的祝福，側田DM咗我仔呀！佢勁開心，話有明星信息佢。仲問究竟係咪真㗎？佢係咪真側田，點知道佢係咪真架！？小朋友真係好可愛，我話佢有藍剔多數都係真架！」本來有人提議他帶兒子去睇側田演唱會，但他説：「謝謝你通知，細佬去唔到，因為有妥瑞症媽咪唔畀夜瞓，晚上10點前要瞓著，要瞓夠先會早啲好返。」

