Dara@2NE1否認朴春吸毒指控 取消追蹤對方社交帳戶 與眾星出席新店開幕活動

影視圈
更新時間：21:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：21:45 2026-03-05 HKT

韓團2NE1成員朴春於本月3日突然在社交網公開手寫信，內容直指隊友Sandara Park（Dara）涉吸毒，甚至指控對方為掩蓋醜聞，刻意將她塑造成「吸毒者」，隊長CL及公司高層都牽涉其中，疑似為了自保而刻意偽造她的藥物使用紀錄，讓她獨自背負不實罪名多年。

朴春重新上載手寫信

公開2小時後，朴春刪除文章，爭議越來越大，其公司D-Nation表示：「朴春在健康不穩定的狀態下發生的事情，請求大家諒解。」但今日朴春又重新上載該手寫信，再惹熱議。Dara於3日透過友人否認吸毒，昨日她正式在自己的社交網，以韓文及英文否認朴春的指控，寫上：「沒有吸過毒，希望她身體健康。」之後Dara被發現取消追蹤朴春的社交帳戶，與朴春劃清界線。

沈月、沈日出席新店開幕

Dara昨日在首爾新沙洞出席新店開幕活動，她未有受訪，同場還有沈月、沈日、木村拓哉二女Koki、韓團SEVENTEEN成員Dino、BOYNEXTDOOR成員WOONHAK及Jaehyun、新男團LNGSHOT等亮相。

