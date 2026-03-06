Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

60年代邵氏女演員影星兒子新婚愛巢曝光 寬敞客飯廳巨型衣帽間走精緻簡約風格

影視圈
更新時間：23:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-06 HKT

邵氏女星胡燕妮的50歲兒子尹子維，今年2月與拍拖多年、細15載內地女星徐冬冬結婚，由於新娘子家中有長輩突發重病，導致二人決定低調完婚。雖然尹子維未能給予徐冬冬盛大的婚禮，但對二人的婚房卻高度重視，尹子維表示：「婚房空空的！我要布置滿哈爾濱我和徐總（徐冬冬）的記憶！」

徐冬冬公開家宴只擺一圍

尹子維與徐冬冬為完成人生大事，飛回哈爾濱宴請家人，徐冬冬日前在微博公開2月26日舉行的家宴，筵開一席與親戚慶祝結婚。影片中，見到一對新人宴客菜色豐富，之後還曝光新居，不過徐冬冬頻撲行程，最終不適病倒，而榮升人夫的尹子維照顧愛妻無微不至，更做完家務才去開工。

尹子維日前在微博分享新婚愛巢的內部照片，見到婚房設計走簡約高雅路線，客飯廳空間感十足，放有一張夠坐四人的長梳化，後面有飯枱及玻璃櫃，加上時尚的木地板，配上純白色的牆身，整體感覺乾淨明亮，暫時似剛入伙未開始擺放物品。

尹子維徐冬冬婚房多衣櫃

另一張照片見到睡房有巨型衣櫃，房內未見到有傢俬，又另一張相則展示一個偌大的衣帽間，全白色的入牆衣櫃，設有多個掛衣和儲物間隔，雖然目前櫃內只有幾個衣架，但足以想像徐冬冬將來用漂亮衣物塞滿。

徐冬冬獲尹子維誠意打動

有「中國第一美胸」之稱的35歲徐冬冬，憑出眾身材和外貌在內地走紅，之後因接連與王晶多度合作，被視為「晶女郎」一員。尹子維與徐冬冬於2018年合作電影《合約男女》結緣，二人拍拖多年曾分分合合，最終徐冬冬在尹子維誠意打動下，二人於2024年宣布訂婚。

