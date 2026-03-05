林峯中學校草級舊照網上瘋傳 同學爆料愛在課室做一事掀熱議

林峯前年因電影《九龍城寨之圍城》在日本爆紅，近期又以電影版《尋秦記》，勾起港人集體回憶，人氣一時無量，連帶昔日的學生照都被翻出在網上瘋傳。林峯被校友曝光中學時的照片，友善在threads留言︰「Hello師弟們」，表現親民。

林峯留學美國讀建築

46歲的林峯中學時就讀聖保羅書院，直到中五畢業後，遠赴美國南加州大學主修建築，副修音樂。林峯當年的學生相青澀外，已是「校草」級別，網民分享照片開心表示：「好榮幸自己有個咁好嘅中學師兄，雖然峯師兄畢業嗰陣我先啱啱出世。」

相關閱讀：林峯掛住打機懶理囡囡？「忽視女兒照」網上瘋傳惹熱議 結局神反轉皆大歡喜

有網民留言想睇當年校刊，即有人火速分享，見到穿上校服的林峯模樣乖巧，照片上打上「原名林匯文」。有網民提到「林匯文」當年是5B班的歌王：「他是一名富家公子，可能因此而較為疏爽。在課室裏，經常會無緣無故聽到一陣陣歌聲，可能是林天王有所感興吧！好在，他是本校Senior Choir的成員，不然同學們便受罪了。」

林峯陪妻女返鄉過年

而林峯早前趁農曆新年有短暫假期，陪太太張馨月返江蘇過年，5歲囡囡「格格」Luna也有同行，一家三口玩得開心。林峯返港後要工作，張馨月則帶女兒到北京遊玩：「開學的前一周，北京遊玩，感受了非遺文化，年味，品嘗了北京烤鴨，泡泡瑪特城市公園，行程滿滿，豐富多彩。」善用時間。

相關閱讀：林峯日本演唱會宣布「基於諸多因素」延期 主辦方承諾全額退款 萬六張門票本全數售罄