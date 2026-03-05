衛詩雅被投訴公布影帝入圍名單無視約定 陳家樂有意帶兩歲Camila行紅地氈

衛詩雅、陳家樂到尖沙咀出席開幕活動，他們有兩年時間未有一起工作，衛詩雅投訴：「他有連詩雅，就不用衛詩雅了！哈哈！他的確和連詩雅比較襯，我和老公比較襯。」陳家樂笑指︰「衛詩雅是影后，我高攀不起。」

衛詩雅盲撐陳家樂贏影帝

談到衛詩雅在金像獎記者會上，激動宣布陳家樂入圍「最佳男主角」爭金像影帝，她解釋當時太緊張，平靜不了。陳家樂指早就同衛詩雅約定，若名單中有他的名字，要第一時間讀出來，「我在家中看直播，見到她偷睇名單的表情，『到底有無我份呢？』但她第一個讀出的名字是張繼聰，我心想『今年我又無份啦』！」陳家樂笑指她在台上表現是影后級。問下次影帝影后一起現身？衛詩雅指睇好陳家樂，會盲撐他，形容雙方自第一部電視劇合作，一同成長。陳家樂未想太多，能夠入圍代表得到同業認同。

陳家樂預埋工人姐姐紅地氈

而衛詩雅今屆爭「最佳女配角」，陳家樂指她在記者會上反應平淡，衛詩雅稱仍沉醉在朋友們入圍的興奮之中，除了陳家樂之外，也有動作指導及攝影朋友入圍。問到對得獎可有信心？衛詩雅稱有信心，又覺得頒獎禮似朋友間的派對，想約老公周祉安及連詩雅、陳家樂4人行紅地氈，並指老公回覆「諗吓先」，陳家樂也說︰「太太要做嘢，未必趕得切趕返香港，冇太太陪，我就帶女兒行紅地氈，帶埋工人姐姐幫手湊。」衛詩雅指連詩雅能幹，教女非常有耐心，「Camila英文比陳家樂好，哈哈！」問衛詩雅可會想生馬B？她指生小朋友大責任，有消息自會公開。另外她預計6月拍新戲，年底參演舞台劇。