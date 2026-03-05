陳家樂學識偶像「絕技」開槍唔眨眼 方中信呻女兒大學學費貴

英皇集團主席楊受成率領演員呂良偉、方中信、陳家樂、陳國邦、張繼聰、馬思惠（Macy）等出席《衝鋒：火拼》首映禮。方中信在受訪時不時稱呼陳家樂做「Lok哥」，指他得到提名金像獎「最佳男主角」十分犀利，令陳家樂非常尷尬謙。陳家樂指《衝鋒：火拼》開拍全因方中信，導演吳家偉是為對方「度身訂造」。

陳家樂拍動片請教張文傑

陳家樂稱入行10幾年，少拍這類實景槍戰動作片，「喺方中信身學咗好多，尤其係點樣唔眨眼又有型咁開槍！」方中信聞言笑說：「我個女使錢就唔眨眼啦！」場面好笑。談到保持有型的秘訣，方中信卻表示寧願遲多20年才出世，「而家大家讚我都係因為敬老。」陳家樂反駁指絕對不是，崇尚其生活態度和品味，指知道他女兒（符迦晴）有學騎馬，十分優雅。方中信笑指騎馬學費不貴，女兒讀大學的學費才貴，著陳家樂努力賺錢。談到電影有不少動作場面，方中信形容︰「打方面還好，最辛苦係拍攝時天氣凍。」陳家樂透露事前跟張文傑上堂，「以前會硬食，容易受傷，而家學識被打後，點樣卸力。」

馬思惠跑步索晒氣

馬思惠@VIVA在戲中是衝鋒隊成員之一，是唯一女隊員，負責後勤支援，不像方中信、陳家樂般打到血肉模糊。她提到一場爆炸戲，他們要全速跑到現場，笑指男隊員高大腳又長，「一跑好似風咁，我點追都追唔到！」提到陳家樂憑《像我這樣的愛情》提名今屆金像獎「最佳男主角」，方中信表示替「Lok哥」開心，指該戲題材特別，陳家樂的角色具挑戰性，陳家樂則十分興奮首次得到影帝提名，認為是行內人對他的認可，並感謝方中信對他的支持。