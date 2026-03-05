Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎芷珊60歲生日密會「港產國際巨星」  男方勁Sweet預備蛋糕深情抱抱  壽星女秒變懷春少女

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-05 HKT

黎芷珊於3月1日剛踏入60歲花甲之齡，但歲月似乎沒有在她身上留下痕跡。為了慶祝這個重要日子，她上演了一場「說走就走」的旅行，在IG興奮宣布自己「朝早決定下晝就飛」，目的地正是韓國首爾，而此行的最重要目的，就是為了與港產國際紅星王嘉爾（Jackson）見面。

黎芷珊飛韓國見王嘉爾

從黎芷珊分享的圖片與影片可見，她的最新狀態極佳，皮膚緊緻，神采飛揚，完全不似已屆60歲。尤其在好友王嘉爾面前，她更是少女心大爆發。在慶生影片中，當王嘉爾親自捧著點燃蠟燭的生日蛋糕驚喜現身時，黎芷珊先是驚訝得張大嘴巴，隨即爆發出高分貝的喜悅尖叫，興奮得像個小女孩，臉上流露出藏不住的幸福感。

黎芷珊王嘉爾深情擁抱

王嘉爾貼心為她送上蛋糕後，黎芷珊立即送上一個深情又溫暖的擁抱，盡顯二人的深厚交情。而在合照時，兩人更是「糖黐豆」般親密，頭貼頭自拍，黎芷珊的笑容燦爛甜美。她手捧蛋糕的照片中，俏皮地嘟起嘴，散發著青春活力。難怪她也忍不住大讚王嘉爾：「He’s really sweet！真係開心到爆燈！」並透露整個行程都由對方安排，還帶她體驗「Bar hop」，可見雖已達花甲之齡，黎芷珊的魅力依然無限，與相差27歲的王嘉爾也絕無代溝。

黎芷珊：年齡只係數字

黎芷珊近年對生命有了新的體悟，認為年齡、體重都只是數字，學會了更愛自己，活在當下。這次率性的生日之旅，正正是她享受人生的最佳寫照。

