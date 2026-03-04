44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人

現年44歲、有荷蘭血統的女星許維恩驚爆確診乳癌，她首度公開談及這段身心歷程。罹病期間，因不捨家人擔憂她的病情，選擇低調處理，除了老公與姊姊外，連父母都在手術完成身體恢復後才知道實情。

許維恩「單邊確診」仍「雙邊切除」

雖然沒有家族病史，但檢查過程中發現腫瘤變化速度極快，即便只有單邊確診，但因為考量未來健康因素，許維恩選擇進行雙邊切除與重建。回憶確診當下，她沒有崩潰而是異常冷靜，因為腦海裡第一個浮現的是年幼的女兒。她提到「我所有的擔心，都是關於她。正因為是母親，反而沒有時間軟弱，只有把身體照顧好，才能好好陪伴女兒長大。」

相關閱讀：性感女神10個月大B女誤吞扣針嘔唔出 臉色蒼白噴血絲險死：沒有照顧好你

許維恩完成重建得老公讚美

切除與重建手術長達十多個小時，老公王家梁全程在外守候。許維恩說，其實等待的人更煎熬。她知道老公的擔心，因此反過來安撫對方，要他冷靜。重建後第一次見到成果時，王家梁忍不住脫口而出：「哇，好大喔！」但隨即更關心的是她會不會不舒服、恢復得好不好。她說，這場意外反而讓彼此更珍惜當下，也更懂得把健康放在第一位。

許維恩籲女生定期檢查

經歷乳癌與重建，許維恩坦言更懂得把健康放第一。她強調，女性值得為自己做最好的選擇，應定期檢查不要忽視身體訊號。也因親身經歷，她決定投身女性健康公益行動，擔任品牌大使，推動乳癌防治與重建術後正確觀念。她希望用自身經歷告訴更多女性：勇敢面對並不可怕，只要相信醫師的專業與選擇最安全的植入物，依然可以找回自信與力量。

相關閱讀：台灣41歲女星全裸金Look孕照僅以手遮胸 被嘲似十八銅人以3個字回應

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】