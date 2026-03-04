62歲呂方暴肥脹幾個碼 愛女五官輪廓改變保留爸爸一個特徵 為討囡囡歡心大跳騎馬舞

現年62歲的呂方，自從2020年與有「網絡街市天后」之稱的太太伍惠寶結婚，並迎來愛女Emma（呂晨）後，隨即散發出慈父光環，有女萬事足的他，除了登台商演外，其他時間也給了囡囡，近日他分享跟囡囡跳騎馬舞，幸福滿瀉，但網民焦點卻落在囡囡顏值上，指呂方基因強大，父女成個餅印，不過網民指出「女大十八變」，呂方囡囡五官輪廓，除了眼睛外，也開始愈來愈似媽媽，有機會愈大愈靚女。

呂方暴肥跟囡囡跳舞

近日呂方再次化身「晒女狂魔」，在小紅書分享一段與6歲女兒Emma一同勁舞的短片，瞬間引來大批網民圍觀及讚好。影片中，背景音樂是風靡全球的韓國神曲《江南Style》，呂方與Emma並排而立，跟著節奏大跳標誌性的「騎馬舞」。呂方雖然已經「登六」，身材又脹了幾個碼，卻享受跟囡囡跳舞，臉上掛著燦爛的笑容，完全沉浸在與女兒共舞的歡樂之中。

呂方囡囡滲出媽媽影子

呂方女兒Emma穿著粉紅色衛衣，雖然表情略帶靦腆，但一雙小手跟足爸爸的動作，努力模仿騎馬的姿勢，完全遺傳了爸爸的演藝細胞，可愛模樣俘虜不少網民。網民焦點亦落在Emma的外貌上，愈大愈靚女，昔日確是跟呂方成個餅印，但現時除了一雙眼睛，還跟呂方相似外，輪廓亦開始趨向似樣媽媽伍惠寶，獲得網民大讚是「最強混合體」。

呂方曾跟鄭裕玲愛情長跑

呂方跟鄭裕玲有過一段長達16年的愛情長跑，二人曾經協議「不婚不育」，至2008年分手，更是全城焦點。呂方於2010年跟台灣女星于佳卉有過一段短暫戀情，後因兩人性格不合，該段戀情於一年後結束。呂方回復單身多年，直到遇上現任太太伍惠寶，二人於2020年結婚，同年誕下愛女Emma，呂方隨即變成絕世好爸爸。

