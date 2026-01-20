Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪

影視圈
更新時間：09:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-20 HKT

62歲呂方曾與金牌主持鄭裕玲（Do姐）有過一段長達16年的「姊弟戀」，雖然二人交往期間，無懼世俗眼光曾公開互相支持，亦曾稱有共識「不婚，不生育」，不過最終在2008年宣布分手，鄭裕玲強調分手與金錢或第三者無關。回復單身後，呂方生活一點都不寂寞，多次傳出緋聞。

女兒Emma成長力抗父系基因

到了2020年，呂方與年輕16年、有「網絡買餸天后」之稱的圈外女友伍惠寶（Rainbow）結婚並誕下女兒呂晨（Emma），呂方由「蒲精」變身住家男，減少幕前工作選擇陪伴家人，體重有增無減，渾身充滿幸福肥，連女兒都作成眾人焦點，因為父系基因強勁， 兩父女似足餅印，不過近年情況似乎有所改變。

相關閱讀：61歲呂方發福暴脹激似天王「肥佬」時期 網民笑指變「呂圓」建議減肥

呂方女兒撇甩爸爸影子

早已轉戰內地市場的呂方，近年進駐小紅書，除了分享工作外，還做拍飲食開箱片，昨天（19日）是呂方的62歲生日，他貼上與女兒Emma齊齊切蛋糕的相片並說：「今天又可以許願啦，今天和我的小棉襖一起過生日啦。」女兒Emma成長有驚人變化，終於開始撇甩爸爸的影子，雖然遺傳了爸爸的單眼皮，但眼睛比爸爸大，五官清秀，高挺的鼻樑和尖尖的下巴，越大越似媽咪。早前呂方亦曾上載了一段與女兒Emma去食片皮鴨的影片，當時Emma戴着小皇冠，樣子十足一個小公主，氣質出眾。

呂方老來得女幸福肥

老來得女的呂方曾表示在訪問上自爆為寶貝女戒煙：「食咗幾十年煙，以前戒極都唔得，直至囡囡幾個月大聞到煙味擰開塊面，我就話戒就戒，見到個女乜煙癮都冇，連老婆都唔敢相信。」不過可能生活太美滿，令呂方的體型出現「幸福肥」，被網民取笑中了「不瘦降」，巨腩依然堅挺，下巴的脂肪袋「每況愈下」，經常肥腫難分，更笑稱他是「呂圓」、「圓方」，呂方曾還展示了「女兒在飛機上畫的我」，Emma眼中的Daddy「又高又瘦」，與現實中身形圓潤的呂方形成強烈對比，𠱁得呂方十分開心，但為了滿足女兒，呂方似乎要加把勁。

相關閱讀：60歲呂方巨腩又升級！身形暴脹連一特徵都不見了 與杜德偉合體外貌有差異

