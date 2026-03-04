Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Suede相隔10年載譽歸來西九開唱 T台設計近距離接近主音Brett Anderson

影視圈
英倫殿堂Britpop樂隊Suede將於4月11日晚上7時正，在西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour in Hong Kong》，亦是樂隊自2016年8月的世界巡唱香港站後，相隔整整10年載譽歸來。

Suede以新碟為演唱會主題

由1993年推出首張樂隊同名大碟，至去年的最新專輯《Antidepressants》，多次來港開演唱會的Suede一直是英倫和本地Britpop迷的寵兒，他們多首經典作品包括《So Young》、《New Generation》、《Trash》、《Saturday Night》、《Beautiful Ones》等均是大家耳熟能詳的經典作品。今次Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》便是以新專輯為名，由英倫開始，接着踏上歐洲大陸，再飛赴香港西九文化區為大家獻唱。

《Antidepressants》面世後獲得不少外國媒體讚譽，包括：報刋The Guardian－「重組後的英倫搖滾樂團依然勢頭強勁」、雜誌Uncut－「英倫搖滾的另類樂團以令人振奮、宏大的形式展現風采」、雜誌Clash－「Suede樂團強勢回歸，為現代生活奉上了一份音樂指南」，更成為歐美樂評人心目中2025年最佳專輯的其中一張，由此引證成軍超過30年的Suede仍然充滿趣味和分量，絕不過時。今次Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》在竹翠公園這個戶外場地所帶來的震撼感，舞台特別以T台設計更令大家可以近距離接近主音Brett Anderson ，再加上企位搖滾區的無拘無束，令香港Suede迷這10年的等待絕對是值得。

