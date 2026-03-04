黃智雯轉跑道新技能解鎖 胞姊外貌曝光「神仙顏值」勝過妹妹 前補習名師背景猛料

現年43歲的黃智雯，曾拍攝多齣TVB劇集，她於2023年離巢，投身「凱藝娛樂」，與朱茵、蔡少芬等前輩成為同門，演藝之路變得更多元化，從擔任ViuTV選美真人騷《美麗40路》的評判，到為HOYTV春晚獻上苦練多年的踢躂舞，再到開設個人YouTube頻道《與雯同行》及參演電影《誤判》等，近日黃智雯又有新動向，在胞姊Cathy的補習中心教授戲劇，但網民焦點卻落在黃智雯胞姊的外貌上，大讚她甚有氣質，而且比妹妹更加漂亮。

黃智雯胞姊高顏值震撼網民

近日黃智雯在ig分享自己跟家姐Cathy合照，並有6歲時的照片，她小時候已經非常可愛，而且甚有表演慾，她發文指：「記得六歲生日會嗰陣，屋企個廳成為我人生第一個舞台。為咗「天才表演」環節，我同家姐會很認真用心去構思小話劇、排舞、練歌，仲親手畫入場券。嗰份純粹而有溫度的快樂，至今仍然無價。長大之後，我成為演員；家姐Cathy 投身兒童及青少年教育。我哋經常傾偈交流，佢分享當中有好多同學仔學術上成績不俗，但感覺難於自在地表達情緒或與人溝通，令我諗起童年時的我，亦唔擅於表達自己，而舞蹈同戲劇就似一條心靈的鎖匙，一步一步將我打開。呢份力量，我一直希望能分享畀更多孩子。」黃智雯的下一站，原來是投身教育界，在姐姐的補習中心，教導小朋友戲劇、創作、舞蹈等，讓他們在學業之外，亦懂得去表達自己。

黃智雯美女家姐背影猛料

黃智雯滿腔熱誠，分享她的戲劇教育理念，但網民焦點卻落在家姐Cathy外貌之上，大讚她五官清秀，氣質脫俗，甚至比起妹妹更加靚，甚至可以原地出道。其實黃智雯姐姐Cathy，早已亮相幕前，在TVB收費兒童台的《補習升Level》和《極速拼寫講》等節目中擔任女主持，教導小朋友英文，形象專業又親切。Cathy目前與丈夫共同創辦並經營一家英語補習社，將教育事業發展得有聲有色，

黃智雯幫家姐補習中心教戲

黃智雯跟家姐Cathy一向感情深厚，早前趁著工作空檔，她與家人同遊日本大阪及京都，當時黃智雯就分享了跟媽媽及姐姐三母女的合照，一家人除了成個餅印，長得甚為相似外，更加全是擁有美女基因，震撼網民。現時黃智雯到姐姐的補習中心，擔任星級導師，兩姊妹拍住上，黃智雯技能解鎖，又多了一個新身分。

