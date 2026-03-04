Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃智雯轉跑道新技能解鎖 胞姊外貌曝光「神仙顏值」勝過妹妹 前補習名師背景猛料

影視圈
更新時間：16:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-04 HKT

現年43歲的黃智雯，曾拍攝多齣TVB劇集，她於2023年離巢，投身「凱藝娛樂」，與朱茵、蔡少芬等前輩成為同門，演藝之路變得更多元化，從擔任ViuTV選美真人騷《美麗40路》的評判，到為HOYTV春晚獻上苦練多年的踢躂舞，再到開設個人YouTube頻道《與雯同行》及參演電影《誤判》等，近日黃智雯又有新動向，在胞姊Cathy的補習中心教授戲劇，但網民焦點卻落在黃智雯胞姊的外貌上，大讚她甚有氣質，而且比妹妹更加漂亮。 

黃智雯胞姊高顏值震撼網民

近日黃智雯在ig分享自己跟家姐Cathy合照，並有6歲時的照片，她小時候已經非常可愛，而且甚有表演慾，她發文指：「記得六歲生日會嗰陣，屋企個廳成為我人生第一個舞台。為咗「天才表演」環節，我同家姐會很認真用心去構思小話劇、排舞、練歌，仲親手畫入場券。嗰份純粹而有溫度的快樂，至今仍然無價。長大之後，我成為演員；家姐Cathy 投身兒童及青少年教育。我哋經常傾偈交流，佢分享當中有好多同學仔學術上成績不俗，但感覺難於自在地表達情緒或與人溝通，令我諗起童年時的我，亦唔擅於表達自己，而舞蹈同戲劇就似一條心靈的鎖匙，一步一步將我打開。呢份力量，我一直希望能分享畀更多孩子。」黃智雯的下一站，原來是投身教育界，在姐姐的補習中心，教導小朋友戲劇、創作、舞蹈等，讓他們在學業之外，亦懂得去表達自己。

相關閱讀：黃智雯揀閨蜜有條件：受得起考驗 孖蝦頭演舞台劇與歐巴玩「夾Toast」丨獨家

黃智雯美女家姐背影猛料 

黃智雯滿腔熱誠，分享她的戲劇教育理念，但網民焦點卻落在家姐Cathy外貌之上，大讚她五官清秀，氣質脫俗，甚至比起妹妹更加靚，甚至可以原地出道。其實黃智雯姐姐Cathy，早已亮相幕前，在TVB收費兒童台的《補習升Level》和《極速拼寫講》等節目中擔任女主持，教導小朋友英文，形象專業又親切。Cathy目前與丈夫共同創辦並經營一家英語補習社，將教育事業發展得有聲有色，

黃智雯幫家姐補習中心教戲 

黃智雯跟家姐Cathy一向感情深厚，早前趁著工作空檔，她與家人同遊日本大阪及京都，當時黃智雯就分享了跟媽媽及姐姐三母女的合照，一家人除了成個餅印，長得甚為相似外，更加全是擁有美女基因，震撼網民。現時黃智雯到姐姐的補習中心，擔任星級導師，兩姊妹拍住上，黃智雯技能解鎖，又多了一個新身分。

相關閱讀：前TVB花旦罕晒全家福曝光餅印家姐 背景猛料曾亮相幕前 與凍齡媽咪如三姊妹

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
1小時前
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-03 13:29 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
18小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
23小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
影視圈
7小時前
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
2小時前