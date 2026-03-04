48歲蔣怡慶結婚周年備性感比堅尼 與富貴老公翁狄森浸鴛鴦浴？ 高衩晚裝晒逆天長腿

現年48歲的蔣怡，除了擁有高䠷模特兒身材，又考獲倫敦藍帶廚藝學院最高榮譽文憑，百分百是「入得廚房，出得廳堂」。近日她跟著名珠寶設計師丈夫翁狄森迎來了結婚13周年，二人熱情不減，更飛到上海慶祝鋼婚。蔣怡早已準備了多套性感晚裝及比堅尼泳衣，跟丈夫在酒店內，溫馨浪漫一晚。

蔣怡飛上海慶祝鋼婚

蔣怡雖然育有一子一女，但保養得宜，完全看不出真實年齡，跟丈夫婚後甚為恩愛。近日二人飛到上海慶祝結婚13周年，蔣怡之後更拍片跟粉絲分享喜悅，二人在酒店房內打卡，蔣怡換上一襲純白色單肩高衩長裙，剪裁優雅，完美貼合她零贅肉的模特兒身段，當她躺在床上，或在落地窗邊舉杯品嚐紅酒時，一雙逆天長腿，在裙襬的高衩設計下若隱若現，畫面充滿浪漫誘惑，她跟丈夫又半躺在有著「天鵝毛巾」的床上，舉杯慶祝「鋼婚」。

蔣怡性感晚裝酒店打卡

蔣怡在飛到上海之前，已經展示了多套性感泳衣，大晒惹火身材，這些「戰衣」將蔣怡緊緻的腹肌，和零贅肉的纖腰，盡收眼底，完美的S曲線，讓人看得目不轉睛，雖然蔣怡已是輕熟女年紀，又是兩孩之母，但這位性感辣媽有備而來，魅力爆燈，在酒店房間內又有一個圓型的巨大浴缸，正好讓蔣怡夫妻鴛鴦浴，將夫妻感情昇華到另一境界。

