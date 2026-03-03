朴春死忍多年被屈替死鬼 突晒親筆信控訴DARA才是吸毒者

韓國經典女團2NE1成員朴春繼去年10月發文指控未收到YG娛樂的活動結算款後，今日（3日）又發文直斥YG當年將她塑造成癮君子，並將矛頭直指隊友Dara，控訴YG誣衊她吸毒是為了掩蓋Dara涉毒的事情。朴春在IG發帖，並附上親筆手寫信，開頭寫上「致國民們」，並表示想公開真相給大家知道，她寫道：「我現在身體健康，生活得很好，但想說一些小心翼翼又令人害怕的事情。」

朴春食精神藥物非毒品

2010年，朴春曾被懷疑從美國走私含有安非他明的藥物，當時檢方考慮到她將藥物帶入韓國是為了進行治療，決定暫緩起訴。事隔十多年，朴春今次舊事重提，她提到自己服用的一種名為「Adderall（阿得拉）」的精神藥物，強調：「那不是毒品。我是ADD（注意力不足症）患者，這是治療注意力缺陷的藥物。」並指控：「因Sandara Park（Dara英文本名）涉毒事件，為了掩蓋那件事，（YG）竟把我塑造成吸毒者。」朴春續道：「當時國內根本沒有關於Adderall的藥物，也沒有相關法律，但奇怪的是，直到我之後才出現了法律。」她更呼籲道：「請如實調查，不要讓YG娛樂、梁鉉錫、Teddy（YG娛樂製作人Teddy Park）和CL向國家報告我使用了超過規定劑量的毒品，我30多年來根本沒碰過（毒品）。」

朴春與YG娛樂沒完沒了

其實自2016年2NE1宣布解散後，朴春已離開了YG娛樂，此後一直以個人歌手身份在D-Nation娛樂旗下活動。2NE1去年重組後，她再次與YG一起繼續進行亞洲巡演，但由於健康原因，自去年8月起暫停了所有活動。同年10月22日，她發文指控YG社長梁鉉錫拖欠她參與2NE1所有活動所產生的利潤，包括音樂發行、演出、廣播、廣告、活動、歌詞創作等，更聲稱金額估計有1002003004006007001000034 '64272e兆韓圜。翌日其所屬公司D-Nation發聲明，指與朴春2NE1活動相關的和解事宜已經完成，他們並未收到朴春在社交媒體上發布的投訴。又表示朴春已暫停所有活動，專注於治療和康復。D-Nation當時指朴春情緒極不穩定，溝通困難，急需治療和休息以恢復健康。