Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃婧靈歎懷舊手工菜不顧儀態 嗌兩碗白飯用餸汁撈勁識食

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-03 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-03 HKT

由黃婧靈（波波）、倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。

黃婧靈殺入下鄉道

昨晚「大廚發辦」莫燦霖師傅帶黃婧靈（波波）到土瓜灣下鄉道食懷舊手工菜。小店外貌並不起眼，但出品令人驚喜，莫師傅共點了4款必食菜式︰燒煎大白鱔、胡椒豬肚酸菜蜆湯、炸菜蒸牛肉、雞蛋砵仔焗魚腸。首先上桌的是白鱔，莫燦霖師傅笑言老遠已聞到香味，他說︰「呢味菜師傅只係輕輕掃薄粉就咁煎，應該乜都無做。反而喺味道拿捏師傅做到好準確，所以話做菜唔使下下都要做到與別不同，平凡中顯不平凡，先係最高境界。」波波吃後亦讚不絕口，外皮焦香之餘包裹住豐富肉汁。一旁的老闆娘吳太誇口表示在別家絕對吃不到！

黃婧靈變食家

當吃到炸菜蒸牛肉時，莫師傅形容是「童年回憶嘅味道」，他興奮說︰「啲牛肉靚過我哋細個食嗰啲，呢啲係手切。蒸完之後個汁仲可以撈飯，係我哋細路仔時食嘅家庭小菜。」波波還特意點了兩碗白飯，就是要用餸汁撈飯。老闆娘推介的焗魚腸吃的是手工及心機，魚腸不單要洗得非常乾淨，還要汆水2小時去腥。莫師傅自言此款菜只在一間名人飯堂吃過，這間小店出品足以媲美。

韓星都幫襯

此外，杜拜朱古力在香港興起已有一段日子，今集伍倩彤（Gillian）會介紹一間連韓星都幫襯的杜拜朱古力店落戶香港，她說︰「你以為杜拜朱古力熱潮已經完咗？錯喇，而家有變奏版，就係杜拜朱古力嘅麻糬同Q餅。最近一間喺韓國有600幾間分店嘅雪糕店喺香港開店，連K-pop偶像IVE成員張員瑛、Gaeul同演員盧允端都有幫襯。」她笑言行經附近都不妨買一粒試試，順便可以扮韓星打卡。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
5小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
5小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
6小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
19小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
9小時前
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT