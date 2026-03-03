Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

占基利「法國奧斯卡」攞獎勁走樣 變裝專家自稱替身 忍無可忍終發聲明

影視圈
更新時間：14:15 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:15 2026-03-03 HKT

美國喜劇之王占基利（Jim Carrey）上周四現身法國凱撒獎頒獎禮，卻因其面容變異惹來議論紛紛，不但被指整容「整過龍」，甚至有陰謀論者指出席該典禮者並非占爺本人，而是克隆人（即複製人）。及後著名變裝專家Alexis Stone又在IG上言之鑿鑿地聲稱自己就是「在巴黎的占基利」，並上載仿真面具照片，直指自己易容變成占爺出席頒獎禮。

占基利掀「克隆人陰謀論」熱潮

對此，占爺本人終於忍無可忍，他透過發言人向媒體證實：占基利確實出席了2月26日舉行的這場被譽為「法國奧斯卡」的頒獎禮。知情人士透露：「對占來說，這本該是件讓他一笑置之的事，惟這是愚蠢的事情，不能『攞嚟玩』，他討厭人們不去談論真正重要的事情。他不停地搖頭，覺得這一切都令人感悲哀。」凱撒獎代表Gregory Caulier周一接受《Variety》訪問時，亦力撐占爺，指占基利的出席是「歷史性時刻」，而「克隆人陰謀論」根本無需議論。Gregory透露：「占基利的來訪計劃從去年夏天就開始了，從一開始，他就對學院的邀請感到非常感動。」他指占爺為了準備其法語演講稿，花了幾個月的時間，還向Gregory詢問確切發音，又帶埋愛女、外孫和女友一起出席，更一心要來跟其法國導演好友Michel Gondry聚舊。在在證明占爺對出席此盛典十分上心，又怎會找克隆人代替他現身？

占基利整容出事？

另外亦有指占爺是整容出事，有整形外科醫生指占爺肯定注射過肉毒桿菌（Botox），「這些治療如果操作得當，效果非常好，但他的注射醫生給他注射了更適合女性面部的肉毒桿菌，導致他的眉毛彎曲得很奇怪。」

