周柏豪預告為簽書會準備特別小禮物 珍藏展首度公開巡唱服飾

周柏豪首本個人珍藏相集《days before the bloom》昨日正式開賣，首批2500本於開售當日門市及網上同步發售，其中一店內現貨於開賣後1小時內被排隊粉絲掃光，排頭位的fans早在8時排隊，而網上名配額亦火速售罄，反應之熱烈遠超預期。有見及此，柏豪說：「多謝大家！真係冇諗過咁快賣晒，正同書商商討加印第二版，因想追加一啲全新海報和明信片，以答謝大家熱情支持，確實印數及推出日期將容後公布。」

柏豪舉行《days before the bloom》珍藏展

為配合相集面世，由3月1日至20日，柏豪在金鐘舉行《days before the bloom》珍藏展，讓粉絲親身沉浸於柏豪的舞台世界。現場焦點之一，是首度公開展出周柏豪於《奔赴》世界巡迴演唱會中穿過的極具紀念價值的服飾，包括彩藍拼圖西裝，是由柏豪一對小朋友親手繪畫的圖畫拼湊而成，滿載童真與溫度；第二套露臂米色背心，是柏豪每次《奔赴》登場均令歌迷尖叫沸騰，展現麒麟臂的標誌性歌衫；還有演唱會上代表「Dark Side」中黑色透視花紋背心配大褸服裝。還有印證2023年巡演所有美好時光的《奔赴》T恤，最後一套是《周柏豪CHAPTER IV巡迴粉絲見面會》，柏豪為所有全勤歌迷舉行畢業典禮所穿的畢業袍，記憶滿滿。

柏豪在簽書會送小禮物給粉絲

現場還設有兩個特製音樂裝置，內藏10首柏豪的歌曲，讓觀眾一邊欣賞展覽，一邊沉浸於他的音樂世界，打造視聽並重的體驗。展覽期間的焦點活動，落在3月15日下午2時於展場內舉行的 《days before the bloom》簽書會。柏豪將親臨現場與粉絲見面，為持有相集的樂迷簽名留念。柏豪還設計限量特別小禮物，在當日簽書會贈送給粉絲。



