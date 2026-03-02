「世紀渣男」周永恆認戀情卻否認婚內出軌 糾纏前女團成員周曉彤近20年揭親密關係底線

41歲「世紀渣男」周永恆（Roy）日前被見到在港鐵車廂內與女子親暱相擁，傳出背內地妻陳薇（Britni）再度「偷食」。周永恆及後向傳媒澄清，相中人是其太太陳薇，不存在出軌問題。但前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）突然公開數臭周永恆，周永恆接受傳媒訪問時，承認曾在與太太分居期間，和Ivy發展戀情。

周永恆被斥瞞婚

周曉彤日前曾發文怒斥周永恆瞞婚：「真係世紀賤男周永恒，你都呃得我透，呃我話離咗婚，千萬個大話，咁多個月嚟無限次煩住我，報警都報咗好多次，一次又一次出軌，人渣！」又稱感到「生命安全受到威脅」，曝光雙方關係。

相關閱讀：周永恆港鐵車廂疑背妻攬女 貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑 網民：條女又唔同咗

今日（2日）有報道分別取得雙方回覆，周曉彤承認在10幾20年前認識周永恆，二人曾在去年9月至今年1月短暫交往，而且周永恆曾承諾娶她。周曉彤又提到早在周永恆娶趙頌茹之前，已獲男方追求，不過當時亦認識趙頌茹，而沒有接受男方。

周曉彤曾為周永恆湊仔

周曉彤聲稱周永恆承諾如她到40歲時仍未結婚，二人便在一起，並會與太太Britni離婚。周曉彤周永恆指自己「戴綠帽」，沒有家庭溫暖，也沒有人幫忙湊仔，因此周曉彤覺得小朋友可憐，便幫手湊小朋友，之後二人便拍拖，朋友圈有不少人曾遇過二人。

相關閱讀：「世紀渣男」周永恆疑白天手持啤酒醉醺醺背心look出沒屋邨 疑似新歡膊頭離奇有老鼠 與第二任太太關係成謎

周曉彤與周永恆雖然是情侶，但她強調二人沒有肉體關係，還約法三章一星期見一次，不會同居。直到去年12月周曉彤發現周永恆「好恐怖」，試過在街上罵她，又跟蹤及要脅，更威脅到人身安全，令周曉彤十分害怕。

周曉彤稱受周永恆威脅

周曉彤指周永恆試過整傷自己誣告對方，雖然報過案，但執法人員到場時，周永恆又裝作沒事發生。甚少一時一樣，稱已離婚或搞緊離婚，周曉彤因此向周永恆提出分手達「一百次」。周曉彤強調自己不會做第三者，卻遭周永恆要脅，向傳媒爆料她介入婚姻。

相關閱讀：周永恆攬女爆多角關係？前女團成員關曉彤狂鬧「呃我離咗婚」 爆人身安全受威脅曾多次報警

周永恆對周曉彤的指控，除承認與太太分居期間，曾與周曉彤發展戀情外，二人分手原因不是女方所指。周永恆表示其婚姻狀況一早已向周曉彤透露，連太太Britni受兒子都識周曉彤。周永恆認為就算一腳踏幾多船又如合，因為沒有必要隱瞞對方，自己亦不是明星，只是一位運輸工人。

相關閱讀：周永恆老婆放負人善被人欺稱不認輸 曾爆「家暴羅生門」近年似過喪偶式婚姻

周永恆提到二人分手與性格不合有關，最後一次分手主因，是周永恆去傾組織女圑的事，周曉彤因為嬲而將周永恆的行李丟出街，連音樂理想都作出阻止，最終覺得不可以再勉強，二人分合已好多次，之前由周永恆作主動，或因為此原因，令周曉彤覺得被跟蹤。

周永恆拒絕公開私隱

周永恆又否認報案一事，並指二人曾有過好開心的日子，所以不想抹黑周曉彤，還要多謝曾經相愛。對於未離婚再涉「婚姻出軌」，周永恆認為自己已不是公眾人物，毋須公開私隱，而與太太的關係連他本人都知。