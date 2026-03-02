Gen Z熱捧TVB經典劇 十大心水劇重溫逐套講丨原來視咁的

上星期在社交媒體Threads見到一則Gen Z貼文，頗堪玩味。文中兩位Gen Z的年輕人，因為想食龍蝦特意到酒樓幫襯，同場以myTV SUPER睇劇送飯。而隱約見到播放的正是郭晉安、陳慧珊主演的《隔世追兇》，大大話都已經20多年前作品。往事如煙，記得當年就讀小學下午班，起身第一件事就是打開電視睇翡翠台播映的粵語長片。雖然已步入彩電時代，但對被戲謔為「粵語殘片」的黑白影像電影，依然看得津津有味。林家聲、梁醒波、胡楓、謝賢、薛家燕等藝人，筆者都是透過這類「二手接觸」認識。

兩位Gen Z的年青人，睇《隔世追兇》送飯。

有人將宮鬥劇《宮心計》的畫面，在IG炮製成梗圖專頁。

放眼今日就等如兩位Gen Z在酒樓一邊食龍蝦伊麵、一邊透過myTV SUPER App睇劇一樣。而近日TVB重播《名媛望族》，劇中江美儀講英文、王浩信喪禮朗誦，隨即在網絡引爆熱話，到古天樂、林峯主演的經典劇集《尋秦記》接力播出，無寶不落的廣告商看好商機乘時冠名贊助。無論是好劇重溫又或者初次欣賞，在Gen Z這股新力量加入下，會是另一番商機。既然如此，下列嚴選10部TVB經典劇集，提供給一群Gen Z參考，同時亦可拋磚引玉，點選出各位心水喜好。

江美儀在《名媛望族》中講英文，在網絡引爆熱話。

不論是劇集版《尋秦記》或是電影版《尋秦記》，都大受Gen Z歡迎。

演員們在影圈獨當一面

首先筆者首選自必是佘詩曼、楊茜堯主演的宮鬥劇《宮心計》，威水處在於有人將此劇畫面，在IG炮製成梗圖專頁，更將兩位主角的個性「平生從無劉三好 處世當如姚金鈴」寫成座右銘。接住排名不分先後，近日網民跪求「嫪毐」江華出山不果，那麼由他主演同樣以穿越為題材的《九五至尊》便是最好「慰藉」，江華演的雍正舉手投足間充滿皇帝的自信，跟張可頤演的呂四娘更是絕配；接下來《美味天王》主演的歐陽震華與關詠荷，憑此劇奠定螢幕情侶地位，引伸到後來《陀槍師姐》再度合作，同劇已故的肥姐沈殿霞為劇中笑料泉源，未紅時的古天樂顏值爆燈；再講又是由歐陽震華主演的古代法醫劇《洗冤錄》，堪稱古代版《CSI》；《無頭東宮》中以向海嵐、陳妙瑛的東宮鬥西宮，加入換面元素。早前二人事隔20多年後在公眾面前合體，被網民引為佳話，紛紛要求開拍續集，雖然是一廂情願，但就知此劇有幾深入民心；不能不提是《大鬧廣昌隆》林家棟跟小芙蓉周海媚這對人鬼情未了配搭，播出之時瘋靡幾許少男少女；懷舊喜劇要數到《難兄難弟》，劇中演員羅家良、吳鎮宇、張可頤、宣萱現今在影圈已獨當一面，監製是當時得令、《新聞女王》系列的總監製鍾澍佳，劇中改編粵語片的歌曲百聽不厭；《廟街．媽．兄弟》兩大歌手梁漢文、李克勤主演，賣點之一是於廟街實景拍攝，勾起不少集體回憶；《十兄弟》齋睇十兄弟神行百變的特異功能已值回票價；《先生貴性》羅嘉良、陳慧珊主演，集靈異、變裝於一身。羅嘉良的女裝扮相，跟一班當紅小花不遑多讓，當年是話題之作。好劇不能盡錄，有識之士不妨提供心水選擇。