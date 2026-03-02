姜濤人品圈粉！當眾拒收粉絲一物 窩心舉動被內地網民激讚：很有人格魅力

人氣偶像姜濤日前於尖沙咀圓方為其首張個人專輯《COMPOSITION》舉行簽唱會，吸引了逾千名「姜糖」（粉絲暱稱）到場支持，場面極為熱鬧。姜濤在活動上除了與粉絲大玩估歌名遊戲、教跳舞外，更親切地與全場粉絲擺出心心手勢大合照，盡顯寵粉一面。活動中最引起熱議的，卻是他一個處理利是的窩心舉動，為他贏得了香港及內地網民的一致讚賞。

姜濤歸還利是極寵粉

由於仍在農曆新年期間，一位熱情粉絲在上台簽名時，向姜濤遞上了一封利是，以表祝福。從網上流傳的影片可見，姜濤看到利是時先是面露一絲猶豫，但仍出於禮貌先行收下。不過，他隨即轉手將利是交給身旁的工作人員，並拿起咪溫柔地向全場粉絲呼籲：「大家記得唔好畀利是我，你哋啲錢留返畀你哋自己得喇。」他表示，收到粉絲的信和祝福就已心滿意足，希望粉絲將錢留給自己用。工作人員隨後也將利是歸還給了該名粉絲。

姜濤歸還利是得內地網民盛讚

這個不貪心且體貼粉絲的行為，迅速在網絡上發酵。大批網民，包括不少內地網民，都被姜濤的真誠和人品「圈粉」。在社交平台上，讚賞之聲此起彼落，許多人稱讚他「人品又唔差」、「為人實在」。有網民更留言表示：「雖然我和朋友都喜歡吐槽取笑他肥子，但我們從來沒有懷疑過他的人品！」

內地網民望姜濤「紅過羅湖」

姜濤的個人魅力也成為討論焦點，影片被轉載到內地社交平台，內地網民紛紛表示「發現他很有人格魅力」、「他很有人格魅力很可愛啊」。這次事件讓他的人氣衝破地域界限，不少內地網民表示希望他能「紅過羅湖」、「希望可以過深圳」，足見對他的喜愛與肯定。

