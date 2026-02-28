姜濤榮幸與林峯合照爆曾剪對方髮型 向Stanley自薦做花仔 聽七師傅建議今年唔揸車

姜濤今日（28日）到圓方出席首張個人專輯《COMPOSITION》簽唱會，吸引過千姜糖（粉絲暱稱）帶著應援物到場支持，場面墟冚。

姜濤與姜糖大玩遊戲

姜濤出場即跳唱歌曲《LAVA》，他唱完後叫姜糖下次不要早幾日在排隊，路過支持下就可以，又提到今次大碟的概念是有兩個封面，其中一個有世外桃源的感覺，碟內也有很多自己的故事，也代表他想嘗試很多不同曲風，今次包裝特意用圓形設計，代表人生有很多不同循環。而稍後舉行倫敦巡迴演唱會的他希望順利舉行，現在正積極排練和籌備中。姜濤又跟姜糖玩估歌名遊戲、及教他們跳舞，之後又跟他們一起擺心心甫士影合照，但擺可愛甫士時就略顯尷尬。而姜濤之後唱《你要倔強》，唱完後他笑笑口自嘲忘詞。

姜濤幫朋友花市運桔

姜濤受訪時表示新年因想留在家中Hea，所以跟媽媽吃飯和去朋友家中拜年，雖然有小賭怡情，但最後輸錢。提到他化身「姜市民」去行花市，姜濤表示這是入行後第二次去，當日也是朋友突然問去不去，自己也以為在凌晨沒那麼多人，又指當日行了一個多小時，雖然有人認出，但大家也很好：「開頭都驚會亂，我啲朋友都隱藏我隱藏得幾好，少部份人先發現到我。（有冇人搵你合照？）冇喎好似，我全程都耷低頭。」而他又指捧著的那盆桔是朋友，見到幾靚，所以拿來影相，自己去花市沒有收穫，不過朋友就請他食燒賣魚蛋，他笑指魚蛋燒賣和水加起來要$80很貴，問到是否有興趣擺檔？他說：「睇吓公司俾唔俾，幾得意，好多青春氣息！」

姜濤唔夠膽開口叫林峯合作

姜濤早前冧莊做周年晚宴嘉賓，當中更遇上林峯，兩人的合照更被網民指是「兩代男神同框」，姜濤說：「佢係男神，我係男仔」，又指好榮幸可以跟對方合照，自己也特意去看他綵排，更自爆細個去髮型屋時要剪當時對方的髮型，又表示好喜歡林峯在《溏心風暴》中飾演的「管家仔」，笑指當年對方要跟黃宗澤爭女仔，自己也站在林峯這一邊。至於是否有跟林峯表示想合作？姜濤說：「冇呢個膽量，淨係托公司問可唔可以影張相，（有冇機會傾偈？）冇，淨係喺廁所見到佢。」

姜濤未留意吳費曼與自己撞樣

對於隊友邱士縉表示結婚不會找他做伴郎，姜濤酸溜溜表示：「伴郞唔係我呀嘛，幾好呀，祝佢幸福，諗吓嚟唔嚟！（佢話搵啲做到嘢嘅人做兄弟！）佢唔了解我！（你係咪唔飲得？）都係嘅，老實講，我一路都未做過呢啲好需要take care人嘅嘢或伴郎，所以我覺得呢個選擇正確，我坐喺度睇住佢幸福。」又笑指自己到時可嘗試扮花仔。對於有網民指吳鎮宇兒子吳費曼與姜濤撞樣，他聽到也覺得十分驚訝，不過自己不知道對方什麼樣貌，之後會上網看一下，希望對方不要介意。

姜濤透露今年不會拍劇

另外，問到續約方面，姜濤表示完全沒有傾，亦沒有理會，自己亦有同公司講這不是急切的事，提到七師傅建議他不要轉公司，姜濤笑言到時候找七師傅一起傾，又謂只知七師傅叫他不要揸車，又因不只對方一個人講，自己也有機會因此而不揸車，所以就算座駕整好也唔知點算，可能會擺喺度。姜濤《黑月》MV女主角魏蒨妤近日拍攝Netflix 《柏捷頓家族：名門韻事》，他坦言跟對方不熟，但也恭喜，更指「勁呀！」，問幾時輪到他？姜濤說：「點會輪到我，我演戲唔係咁叻，我專注返喺自己唱歌方面，（今年會拍劇？）應該唔會，因為有巡迴，之後又有MIRROR演唱會，所以應該冇乜時間。」提到巡迴，姜濤表示現準備得如火如荼，也開始排舞，又透露到時會唱不同的歌，提到開香港演唱會時演唱會某些部份需要改動，問他到時會否原裝放在巡迴中？他笑指沒有那麼多預算，又因為巡迴的舞台沒那麼大，所以應該沒有香港般勁，而他也坦言新年食肥咗，所以巡迴前要積極減肥：「冇食糕，但食咗邪惡嘅嘢，我會減肥！（肥咗幾多？）我冇磅，但啲人一睇就知。」